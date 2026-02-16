我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金秀賢（左）被爆在金賽綸未成年時和她交往，名聲跌落谷底。（圖／가로세로연구소 YouTube）

串流Disney+原創劇《山寨人生》，原本被外界視為近年最期待的韓劇之一，本劇由金秀賢、曹寶兒領銜主演，原定於2025年上線，想不到男主角金秀賢卻在製作期間被爆料和已故女星金賽綸未成年時交往等爭議，本來良好的名聲一夕間毀掉，也使得新劇開播計劃被喊卡，因此他最慘可能會被片商求償高達1800億韓元（約台幣41億元）的賠償金；同為本劇主演的曹寶兒也感到相當無奈，她在受訪時曾表示「努力投入心血的作品，不被大家看到非常可惜。」2025年3月起，已故女星金賽綸的家屬透過媒體與網路頻道指控，金秀賢在20多歲時與仍屬未成年的金賽綸交往多年，同時公開金秀賢過去和金賽綸的合照、聊天記錄、語音訊息等，雖然金秀賢起初否認指控，不過最後他還是承認了交往事實，但他強調「自己是在金賽綸成年後才交往」，然而他的陽光帥氣形象已遭到嚴重衝擊，多個代言品牌陸續切割，從原本的「頂流男神」變成國民渣男。風波持續延燒之際，金秀賢和曹寶兒共同主演的《山寨人生》成為直接受害者，該劇第一季其實已接近拍攝尾聲，劇本也進入收尾階段，但Disney+最終仍通知全體劇組「無限期停拍」，形同腰斬，整個團隊被迫解散。隨著作品確定停拍，《山寨人生》女主角曹寶兒也被問及現況，她語氣謹慎、但不諱言表示，《山寨人生》是自己準備許久、投入大量心力的作品，對於目前無法與觀眾見面的結果感到相當無奈與失落。《山寨人生》在拍攝前後投入了非常高額的成本，因此本劇若是真的因為金秀賢的爭議流產的話，韓媒分析認為Disney+可能向金秀賢提出違約求償，金額可能高達1800億韓元（約台幣41億元）；根據了解，被OTT平台求償並不是全球首例，好萊塢演員凱文史貝西曾因性醜聞遭Netflix求償10億，讓他賠到一度破產沒錢，因此Disney+的動向也相當引人關注。