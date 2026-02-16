我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金賽綸（如圖）曾在《大叔》中和元斌飆戲，獲得超高知名度。（圖／電影《大叔》片段）

▲金賽綸（左）於《淚之女王》播出期間上傳與金秀賢（右）貼臉照，被金秀賢公司寄存證信函求住手。（圖／金賽綸IG）

曾被譽為「天才童星」的韓國演員金賽綸，去年2月16日被發現於家中離世，年僅24歲，事發至今已經滿一年，她仍然沒有被大眾忘記。一歲就出道的她從小就在鎂光燈下長大，不過她的戲路卻沒有隨著她的年紀而增加，反而年年減少，尤其是在她2022年爆出酒駕事故後，演出機會更是趨近於0，因為沒錢可以賠償損失，前男友金秀賢也不願幫忙，最後她選擇終結自己的生命震驚演藝圈。金賽綸在2001年出生，1歲便以雜誌模特兒身分踏入演藝圈，2009年在千人試鏡中脫穎而出，主演電影《等待回家的日子》正式以演員身分出道，年紀輕輕便登上坎城影展，成為當時最年輕的紅毯演員之一；隔年，她與元斌合作電影《大叔》，創下628萬觀影人次的票房佳績，一舉打開國民知名度，也奠定其「童星代表」地位。隨後幾年，金賽綸持續累積作品，不僅演技屢獲肯定、拿下多項新人獎，也曾擔任音樂節目《Show! 音樂中心》主持人長達兩年多，展現不同於同齡演員的成熟與穩定，不過在耀眼光環背後，她曾透露自己因童星身分受到校園霸凌，長期以來承受與年齡不符的壓力。演藝事業的轉折點出現在2022年，金賽綸因酒駕肇事逃逸事件遭到社會強烈譴責，形象重挫，不僅退出原定戲劇演出，在串流平台作品中的戲份也遭到刪減，隨後，她須獨自面對龐大的賠償與違約金問題，一度被拍到在咖啡廳打工維生，昔日童星光環迅速褪色。2024年3月，金賽綸再度捲入輿論風暴，她在社群上傳與前男友金秀賢的貼臉合照，照片雖然迅速就被刪除，但「跟金秀賢交往」一事仍引發熱議，為此金秀賢經紀公司火速否認雙方關係，表示「毫無關聯」，事件因此讓金賽綸承受大量負評，原本規畫透過舞台劇復出的她，也在輿論壓力下選擇退出。事後，金賽綸幾乎全面停止公開發聲，友人透露，她曾嘗試改名、準備重新開始，但現實與輿論的重量，始終讓復出之路困難重重；2025年2月16日，金賽綸被友人發現於家中離世，警方初步排除他殺可能，相關細節未對外公開，巧合的是，當天正好是金秀賢的生日，也被認為是她人生最後的抗議。從備受期待的童星，到在爭議中逐漸沉寂，金賽綸短暫的人生雖然留下許多美麗的身影，不過她的離世，也成為了演藝圈的遺憾。