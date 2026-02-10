大掃除清出不用、壞掉的充電線、延長線、電線等，需要回收嗎？根據新北市環保局、台電表示，電線、充電線、延長線都是可以回收的物品，只要妥善分類後交給循線清運的資源回收車就可以了，若是隨意丟棄，可能會被依《廢棄物清理法》最高開罰6000元。另外，7-11也有回收充電線加豆腐頭的服務，只要回收1組充電線和豆腐頭，就能折抵當次消費3元。
充電線、電線記得回收！以免被罰6000元
3C產品推陳出新速度快，像是手機每年都有新產品推出，用不到的充電線、充電頭（豆腐頭）該怎麼丟棄呢？新北市環保局曾在臉書粉專「新北i環保」表示，手機等電子產品的充電線、充電頭，以及延長線、電線等廢資訊物品類，都是可以回收的物品，應該妥善分類後交給清潔隊循線資源回收車。不過網路線、電話線因為導體線徑小，回收價值低，屬於不可回收的物品。環境部也提醒，若沒有遵循規定回收，可依《廢棄物清理法》開罰1200元到6000元。
台電也在臉書粉專「台電電力粉絲團」發文指出，沒有使用的老舊電線，或是充電線、延長線有破損情況，一定要換成新的才安全，這些電線內部含有銅線，屬於可以回收再利用的物品。另外，電線外層幾乎都是以PVC塑膠包裹，不能丟進焚化爐燃燒。
回收大百科表示，環境部在2008年10月已經把手機充電器納入回收項目，家中如果有不要的電源線或是充電線，不能混在一般垃圾當中，這類回收物屬於「中回收價值」，充電線通常含有PVC塑膠、鋁、鐵、銅絲等材質。
廢3C到超商回收賺回饋！筆電可折抵120元
充電線及充電頭（豆腐頭）也可以交給7-11回收，每組座充或旅充可折抵當次購物3元、2組就可折抵6元、3組折抵9元以此類推，折抵項目不包括代收、代售、香煙等商品，回收不限廠牌、機種、型號、使用時間座旅充，必須含有該座旅充所能使用之電源線，像是iPhone需要有豆腐頭加充電線才能回收，單獨的充電線不回收。
另外，7-11及全家都有針對廢筆電、廢手機、廢平板電腦、廢光碟、廢電池、廢行動電源等進行回收，依照數量不同，當次折抵的金額也不同，不過都不包括代收、代售、香煙、酒類等商品，詳細折抵資訊可參考官網。
廢筆電：每台可折抵120元。
廢手機：每支可折抵12元
廢平板電腦：每台可折抵40元。
廢光碟：每0.5公斤可折抵5元。
廢電池：每0.5公斤可折抵8元。
廢行動電源：7-11比照廢電池回收，每0.5公斤折抵8元；全家每台折抵2元。
資料來源：新北i環保、環境部、台電電力粉絲團、回收大百科、7-11、全家
我是廣告 請繼續往下閱讀
3C產品推陳出新速度快，像是手機每年都有新產品推出，用不到的充電線、充電頭（豆腐頭）該怎麼丟棄呢？新北市環保局曾在臉書粉專「新北i環保」表示，手機等電子產品的充電線、充電頭，以及延長線、電線等廢資訊物品類，都是可以回收的物品，應該妥善分類後交給清潔隊循線資源回收車。不過網路線、電話線因為導體線徑小，回收價值低，屬於不可回收的物品。環境部也提醒，若沒有遵循規定回收，可依《廢棄物清理法》開罰1200元到6000元。
台電也在臉書粉專「台電電力粉絲團」發文指出，沒有使用的老舊電線，或是充電線、延長線有破損情況，一定要換成新的才安全，這些電線內部含有銅線，屬於可以回收再利用的物品。另外，電線外層幾乎都是以PVC塑膠包裹，不能丟進焚化爐燃燒。
回收大百科表示，環境部在2008年10月已經把手機充電器納入回收項目，家中如果有不要的電源線或是充電線，不能混在一般垃圾當中，這類回收物屬於「中回收價值」，充電線通常含有PVC塑膠、鋁、鐵、銅絲等材質。
充電線及充電頭（豆腐頭）也可以交給7-11回收，每組座充或旅充可折抵當次購物3元、2組就可折抵6元、3組折抵9元以此類推，折抵項目不包括代收、代售、香煙等商品，回收不限廠牌、機種、型號、使用時間座旅充，必須含有該座旅充所能使用之電源線，像是iPhone需要有豆腐頭加充電線才能回收，單獨的充電線不回收。
另外，7-11及全家都有針對廢筆電、廢手機、廢平板電腦、廢光碟、廢電池、廢行動電源等進行回收，依照數量不同，當次折抵的金額也不同，不過都不包括代收、代售、香煙、酒類等商品，詳細折抵資訊可參考官網。
廢筆電：每台可折抵120元。
廢手機：每支可折抵12元
廢平板電腦：每台可折抵40元。
廢光碟：每0.5公斤可折抵5元。
廢電池：每0.5公斤可折抵8元。
廢行動電源：7-11比照廢電池回收，每0.5公斤折抵8元；全家每台折抵2元。