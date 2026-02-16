每年過年都是刮刮樂銷售旺季，台灣彩券公司今（2026）年農曆春節前已推出15款刮刮樂，並持續傳出有人中大獎的好消息。不過，哪些地方最受財神眷顧呢？以百萬獎項來說，根據台灣彩券公司統計，去（2025）年刮刮樂春節前發行的1459個百萬元以上獎項，全台共刮出1445個，其中有3縣市刮出200個以上百萬大獎，又以高雄市居冠。
台灣彩券今年春節前共發行15款刮刮樂，多達1479個百萬元以上的獎項，總獎金逾399億元，再度刷新歷年春節前發行紀錄。首波是1月6日上市的「1200萬大吉利」、「五路財神」、「大三元」、「馬年行大運」、「海底大尋寶」共5款，總獎項超過1964萬個，總獎金逾128億元。
今年1月20日再推出5款總獎項超過2460萬個，百萬元以上獎項共1232個，總獎金逾222億元，其中有最受矚目的新春限定年度最高頭獎「2000萬超級紅包」、總中獎率100%的年度生肖主題「金馬獎」，還有「金好鑽」、「金馬報喜」與「財源滾滾」，玩法多樣且獎金、獎項相當豐富。
台彩2月3日又推出5款新春刮刮樂，總獎項超過1220萬個，總獎金逾47億元，其中最受矚目的是台彩首次推出吉祥物團體「哈啾咪」，以喜鵲與石虎作為設計靈感的「瑞力酷」和「灣得福」組成，更推出聯名款刮刮樂「哈啾咪」，5000元以上的獎項超過10萬個，頭獎500萬元共有4個，還有「獎金樂翻倍」、「好運連發」、「推金幣」及「財神報到」。
也因為春節大家都想試手氣博好運，也讓刮刮樂熱賣，亦持續傳出有人中大獎的好消息。不過，在哪買彩券中獎率較高呢？哪個個地方最受財神爺青睞？根據台彩銷售統計，去年2025年刮刮樂春節前發行的1459個百萬元以上獎項，全台共刮出1445個，其中，高雄市共刮出217個，居全台之冠。
新北市共刮出215個百萬大獎，位居第2名；台中市則是刮出210個百萬大獎排第3名；第4名則是桃園市刮出177個百萬大獎；台北市則刮出140個百萬大獎居第5。
另外，台南市刮出116個排第6；第7則是彰化縣刮出54個；新竹市刮出47個第8、屏東縣刮出44個排第9；雲林縣及嘉義市去年各刮出30個百萬大獎，並列第10，而新竹縣及苗栗縣各刮出27個百萬大獎居第11，宜蘭縣則刮出24個排第12。
南投縣刮出23個、基隆市刮出22個、花蓮縣刮出20個分居第13、14及15，而台東縣只刮出9個百萬大獎，嘉義縣刮出8個，澎湖縣刮出3個，連江縣也是全台唯一未刮出百萬大獎的縣市。
