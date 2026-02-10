中央氣象署表示，本周除了周三（2月11日）有微弱鋒面和東北季風短暫影響外，其餘時間溫暖放晴，過年天氣初步預估會有2波冷空氣陸續在除夕至大年初三（2月16日至2月18日）抵達，屆時北部、宜蘭降溫最明顯，白天只剩20度，其它地區早晚偏涼，是否升級為冷氣團有待觀察。
今天天氣：白天溫暖再回溫 早晚溫差大
2月10日今天天氣，氣象署指出，白天各地氣溫持續回升，但早晚仍偏冷，低溫各地12至16度，西半部近山區平地及河谷有接近10度的低溫，夜間高山路面易結冰，行車用路及登山請注意安全，各地白天高溫22至26度，感受溫暖舒適，中南部日夜溫差大，早出晚歸仍須適時增添衣物避免著涼。
環境偏乾，各地大多為多雲到晴，僅迎風面宜花地區、北部山區及恆春半島有相當零星的降雨。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：中部
環境部提及，環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件較差，易累積污染物。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：鋒面通過 東北季風南下
2月11日明天的天氣，氣象署說明，鋒面通過及東北季風增強影響，北部及宜蘭白天氣溫稍下降，其他地區早晚偏涼；迎風面基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大臺北地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
一周天氣：周五至周末全台好天氣 除夕冷空襲台
氣象署提及，周五至周日小年夜（2月13日至2月15日）是未來一周最溫暖的時段，各地白天高溫22至27度，南部上看30度，早晚低溫全台16至19度，且天氣晴到多雲，民眾可以把握時間在「周四至小年夜」這段時間安排大掃除。
過年天氣方面，氣象署目前觀察到除夕至大年初三就可能會有2波冷空氣，北台灣、宜蘭白天高溫將會降至20度，並出現降雨，其它地區周一開始明顯轉涼，不過冷空氣強度變化大，還需要時間觀察，大年初四後的天氣有可能偏濕，但預報時間還算早，民眾要持續留意。
資料來源：中央氣象署、環境部
我是廣告 請繼續往下閱讀
2月10日今天天氣，氣象署指出，白天各地氣溫持續回升，但早晚仍偏冷，低溫各地12至16度，西半部近山區平地及河谷有接近10度的低溫，夜間高山路面易結冰，行車用路及登山請注意安全，各地白天高溫22至26度，感受溫暖舒適，中南部日夜溫差大，早出晚歸仍須適時增添衣物避免著涼。
環境偏乾，各地大多為多雲到晴，僅迎風面宜花地區、北部山區及恆春半島有相當零星的降雨。
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：中部
環境部提及，環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件較差，易累積污染物。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：鋒面通過 東北季風南下
2月11日明天的天氣，氣象署說明，鋒面通過及東北季風增強影響，北部及宜蘭白天氣溫稍下降，其他地區早晚偏涼；迎風面基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大臺北地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
氣象署提及，周五至周日小年夜（2月13日至2月15日）是未來一周最溫暖的時段，各地白天高溫22至27度，南部上看30度，早晚低溫全台16至19度，且天氣晴到多雲，民眾可以把握時間在「周四至小年夜」這段時間安排大掃除。
過年天氣方面，氣象署目前觀察到除夕至大年初三就可能會有2波冷空氣，北台灣、宜蘭白天高溫將會降至20度，並出現降雨，其它地區周一開始明顯轉涼，不過冷空氣強度變化大，還需要時間觀察，大年初四後的天氣有可能偏濕，但預報時間還算早，民眾要持續留意。
資料來源：中央氣象署、環境部