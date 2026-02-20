我是廣告 請繼續往下閱讀

財產繼承爭議告上法院！新店一名黃姓老婦於2022年過世前，因不識字交給長女代筆立下遺囑，將房產與存款全數留給獨自照顧其生活起居長達10年的長女，沒想到引發代位繼承的3名外孫不滿，控告長女偽造遺囑、偽造簽名轉移不動產並涉嫌盜領92萬元存款。台北地院審理發現，老婦人生前的生活起居與醫療費用均由長女獨力承擔，且老婦生前神智清楚，法官認為長女提款與處理房產過戶係基於母親生前授權與遺願，此委任關係不因死亡而消滅，加上小女兒一家長期疏於探視甚至缺席喪禮，無證據顯示遺囑造假，故判處長女無罪。檢警調查指出，黃老太太於2022年10月辭世，遺產依法應由長女顧女與吳姓外甥等四人共同繼承，然而，顧女卻在母親過世四天後，持保管的銀行存摺與印章前往分行，填寫憑條領取86萬元，並將其中50萬元匯入私帳。此外，顧女為變賣母親名下的土地與新店房產，於隔年假造遺囑，並在文件上冒蓋印章及偽造簽名後，持該遺囑前往地政事務所辦理繼承登記，企圖完成產權移轉。隨後，黃老太太已故小女兒的丈夫吳男，接到地政事務所通知，顧姓長女拿遺囑要把老太太的不動產辦過戶，立刻提異議阻止長女單獨繼承，再進一步了解老婦人遺囑的內容是：「因年事已高，事先安排後事，特立遺囑內容如下：一、本人之存款及不動產，全部由長女單獨繼承，二、本人後事不發訃聞，簡單家祭」，但小女兒丈夫與3個外孫事前都不知道有這份遺囑，因此認為這是長女冒用老婦人名義偽造遺囑想Ａ走房子、盜走存款，對長女提告偽造私文書、詐欺取財及詐欺取財未遂等罪嫌。案件審理期間，顧女在庭上供稱，2012年父親過世後，行動不便的母親始終由她獨力照顧，而妹妹一家多年來不聞不問，母親因心疼其辛勞，出院後曾親口對她說：「要把所有的不動產和存款都給妳。」針對遺囑爭議，顧女解釋因母親不識字才由其代筆，並直言：「媽媽叫我做，我就做了」，且帳戶提款多用於支付喪葬費，及補貼長期代墊的醫療開銷。法院調查，小女兒一家人偶爾跟老婦人聚會，另外會打電話問候而已，並未照顧黃老太太，在小女兒過世後，丈夫、3個小孩就沒有跟老婦人互動，逢年過節也不問候或探視，甚至沒去參加黃老太太的出殯、告別式，所以可認定黃老太太生前如何與長女約定財產分配，小女兒一家人無從得知。判決指出，老婦人過世前1年曾因為心臟、肺部、腸胃道、泌尿道、腰椎壓迫性骨折住院，都是與認知表達能力無關的病痛，還有朋友作證，在老婦人過世前2個月探望時，她的神智清楚，因此法官認定老婦人透過長女立下遺囑時並未意識不清，長女並未偽造遺囑。