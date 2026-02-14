我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中國博主分享「安陵容進京」路線，還做古今的時程對比。（圖／翻攝自小紅書）

農曆春節劇迷最期待的《後宮甄嬛傳》直播馬拉松正式回歸，雖然劇情倒背如流，但仍有許多細節被觀眾反覆鑽研。有中國博主分析出「安陵容進京」長達2000公里的路線，還做古今路線對比，解釋為什麼「後宮卷王」會差點遲到。在《甄嬛傳》第一集，安陵容趕到紫禁城門口時險些遲到，忙向姑姑解釋「我住的遠，一時又叫不到腳程的快的馬車，所以延誤了」，而在被夏冬春質問時，自我介紹說「家父松陽縣丞安比槐」。中國博主「房車生活家」曾分享，安陵容的家鄉「松陽縣」就在如今的浙江麗水，古代要跋山涉水進京，但現在被中國國家地理評為最後的江南秘境。從浙江省的「松陽縣」到北京的京城，路程超過2000公里，在古代主要的交通方式是坐船和馬車，普遍要耗時1到3個月。從松陽出發，先經過遂昌、龍游，這段路線有松陽擔古道，接著轉水路經富春江，順著錢塘江到達杭州，走京杭運河一路北上，途中還會經過山東濟寧，也就是沈眉莊父親「濟州協領」的管轄範圍，而到京城後，安陵容也只能住在偏遠客棧，第二天選秀才會差點遲到。而到現代，若要從浙江麗水到北京，路程大約1500公里，若用房車交通的話，僅需要15小時。安陵容的老家「松陽縣」，如今已經被中國國地理評為「最後的江南秘境」，值得一探的景點包括松陽縣城、陳家鋪村、楊家塘村、酉田村。麗水有許多古村落，可以看到當地人延續古代種田、種茶的傳統生活方式；戶外也可以體驗溯溪、瀑布、百年古道；當地的特色名菜則有煨鹽雞、歇力茶燉豬腳、松楊豆腐娘，還能體驗古法石磨做豆腐、豆漿。遂昌縣則有遂昌金礦國家礦山公園、獨山古寨、神龍谷景區、南尖岩景區、焦灘魚頭一條街；龍游縣也有龍游石窟、湖頭古街值得一訪。