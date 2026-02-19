我是廣告 請繼續往下閱讀

▲麥特戴蒙在《神鬼認證》有不少動作場面，讓過去以文藝片演出為主的他，戲路大突破。（圖／摘自IMDb）

▲55歲的麥特戴蒙，仍是好萊塢大牌影星。（圖／美聯社／達志影像）

好萊塢一線紅星麥特戴蒙，因為曾經上過哈佛大學，又曾和班艾佛列克一起以《心靈捕手》得過奧斯卡最佳原著劇本獎，「高學歷才子」形象深植人心，當《神鬼認證》宣告由他扮演片中戰力強大的殺手，大多數人都不看好，差點被換角，最後卻開出票房佳績，讓他事業更上層樓。2002年、農曆馬年的8月，他為了這部電影來台宣傳，成為全年度在台最具話題的好萊塢紅星之一， 掀起追星熱。在《神鬼認證》之前，麥特戴蒙的銀幕形象偏向文藝，很難讓人跟「動作大片」聯想在一起，該片原先也並未以他作為男主角第一人選，曾經洽詢過布萊德彼特等，最後才落在他的手上，他那時剛好之前幾部扛頭牌的片子反應皆不如預期，聲勢一度下挫，使得《神鬼認證》的票房佳績有如奇蹟。既然片子大紅，他也再度風光，電影公司敲定他來亞洲宣傳，而重點的一站就是台北。早年台灣觀眾雖然很挺好萊塢影片，票房表現還是與鄰近的日本、香港、韓國有一段差距，大牌到亞洲宣傳的首選也多半是香港或東京，然而在1990年代後期到21世紀初，好萊塢大片在台灣吸金力驚人，可以排進全球前15名，使得台灣市場開始受到重視，加上台灣觀眾給予巨星們滿滿的情緒價值，好幾位大牌對台灣留下不錯的印象，增加台灣成功邀得巨星造訪的機率。麥特戴蒙訪台之前，《心靈捕手》、《搶救雷恩大兵》、《瞞天過海》都在台灣有亮眼的賣座表現，他人還未抵達，媒體已經高度關注，本以為又是類似湯姆克魯斯出巡的熱鬧場面，沒想到麥特與阿湯完全不同，阿湯的巨星派頭十足，麥特卻彷如大學男生般，沒有架子、平易近人，連到台北忠烈祠參訪，都不會有大批隨扈前後包圍，讓台灣影迷對他的印象又變得更好。電影公司安排麥特戴蒙出席在台北市西門町國賓大戲院舉行的首映典禮，當晚紅毯兩旁擠滿影迷，場面熱烈，隨後大家透過該院最著名的巨幕欣賞整部電影，也給予不少好評，讓片子在台灣也有不錯的賣座反應，算是賓主盡歡。不過當時陪他來台的女友奧黛莎惠特麥，一年之後就跟他分手，並沒有成為夫妻的緣分。雖然不是《神鬼認證》男主角第一人選，麥特戴蒙成功靠演技說服觀眾，《神鬼認證》系列也成為他的代表作，傑森包恩這個角色也幾乎和他畫上等號。當年他來台灣訪問雖然只待了4天，受到的矚目卻不比湯姆克魯斯遜色太多，讓他在台灣常保A咖地位。他到現在仍是巨星，今年暑假還扛起巨片《奧德賽》的男主角，湯姆霍蘭德、安海瑟薇等都是陪襯他的綠葉，地位不凡。