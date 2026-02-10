我是廣告 請繼續往下閱讀

▲皮塔在本次大選中，積極為人民黨站台造勢，期望能將戰友納塔蓬送進總理府，無奈最後希望落空。（圖／翻攝自The Momentum）

▲皮塔精闢地提出了「4C」理論來解構這場敗選。（圖／記者吳翊緁攝）

▲皮塔認為此次人民黨在大選中慘遭滑鐵盧，在於城市與鄉村對於政治需求出現了巨大的鴻溝 。（圖／翻攝自皮塔IG）

2026年2月9日， 台北籠罩在刺骨的寒風中，似也映照著泰國民主陣營此刻的低氣壓。前一日深夜，泰國大選結果震撼出爐，原先被寄予厚望、承載改革火炬的人民黨（People's Party），並未如預期般橫掃國會，反倒是代表傳統地方派系與恩庇侍從體制（Patronage System）的泰自豪黨（Bhumjaithai）強勢崛起，成為國會最大黨 。遠在台北的皮塔（Pita Limjaroenrat），只能在飯店遠距離目睹這場滑鐵盧。他在接受《NOWNEWS》專訪時，難掩無法與戰友並肩的遺憾，但仍展現政治家的沈穩與韌性：「數字說明了今天發生了什麼，但決定未來的是性格。」「我感到失望，但絕不是絕望。」皮塔坦言，團隊為了這場選戰付出了所有，但人生往往不盡如人意 。他形容，2023年的橙色浪潮這次撞上了一道由現實堆砌而成的高牆。他分析，2023年的勝選關鍵在於「政治風骨（Political Spine）」，當時泰國剛走出軍事政變的失落十年，選戰主軸是民主與獨裁的二元對決，那是一種跨越年齡、性別與地區的全民共識 。然而，2026年的戰場已經完全不同。皮塔精闢地提出了「4C」理論來解構這場敗選：衝突（Conflict）、氣候（Climate）、貪腐（Corruption）與現金（Cash）。他指出，泰國邊境面臨與柬埔寨的衝突；北部清邁飽受洪災、森林大火與空污之苦；中產階級焦慮於詐騙園區帶來的貪腐與現代奴隸問題；而最致命的一擊，是「現金」。皮塔引用數據指出，相較於越南經濟曾有40%的增長，身為東協第二大經濟體的泰國，成長率卻僅徘徊在5%甚至低至1.4% 。當經濟停滯，議題變得極度破碎化：某個地區關心氣候，某個階層關心貪腐，但廣大的基層群眾更在乎的是「今晚桌上的食物」。這讓擅長資源分配、握有地方人脈網絡的泰自豪黨有了可乘之機，選民在生存壓力下，選擇了能立即提供資源的實用主義。「泰國政治正在回歸25年前的城鄉差距。」皮塔敏銳地觀察到，這次人民黨雖然守住了「曼谷Plus（Bangkok Plus）」，也就是曼谷、周邊衛星城市及普吉島等大都會區 ，但在廣大的農村地區卻難以突圍。這不再只是單純的世代對決，皮塔以南邦府（Lampang）為例反駁，這個鄰近清邁、人口高度老化的省份，每3至4人就有一位退休長者，但人民黨依然勝選；反觀南部普吉島是年輕人聚集地，他們也贏了 。這證明問題核心不在年齡，而在於城市與鄉村對於政治需求出現了巨大的鴻溝 。面對這樣的結果，皮塔展現了深刻的反省。他認為，未來的戰略必須「超級在地化（Hyper-local）」，不能只依賴過去擅長的網路空戰（On Air），而必須腳踏實地（On Ground）深入農村 。「政治人物往往急於動員群眾，卻忘了先去同理他們（You have to empathize them first before you mobilize them）。」皮塔這句話說得語重心長，他強調必須真正走進農村，去理解貧困中的真實感受，而不僅僅是販售理想 。儘管無法組閣，皮塔在訪談尾聲反而展現了對民主機制的深刻信仰。他強調，評量一個民主國家的健康程度，不只看執政黨有多強大，更要看反對黨有多強健（Robust Opposition）。人民黨將稱職地扮演監督角色，確保泰自豪黨的聯合政府不會走向貪腐與裙帶關係，等待政治鐘擺（Pendulum swings）再次盪回的一刻 。訪談最後，皮塔留下了一段耐人尋味的註腳：「數字說明了今天，但性格決定了未來。（Numbers speak about what's happening today, but it's the character that determines the future.）」他直言，真正的領袖考驗不在勝選時的歡騰，而在於落敗後是否仍擁有治理國家的「鐵志（Iron）」。這場馬拉松或許暫時落後，但只要那份韌性還在，皮塔深信，下一次的順風終將到來 。