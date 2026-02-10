我是廣告 請繼續往下閱讀

怎麼拜、禁忌一次看 做1事福氣倒光清屯送神禁忌一次看！「倒爐」最大地雷：恐衰整年

▲清屯、送神日供品建議以水果、湯圓、糖果、紅粿等甜食為主，象徵「吃甜甜、說好話」，替新的一年帶來財氣與福運。（圖／NOWNEWS資料照）

不只清神桌！「除舊納新」才能真的開運：否則阻礙財運流動

▲冰箱、收納櫃及雜物堆積處，若長期囤放過期食品或用不到的物品，容易讓氣場停滯，不僅影響健康，也可能阻礙財運流動，建議一定要趁年前「除舊納新」。（示意圖、非當事人／取自photoAC）

清屯日送神掃法一次看！「一定要先洗手」以示尊敬

🟡擦拭神明金身9大注意事項一覽：

▲命理專家高宏寓提醒，送神打掃前一定要先洗手，這是對神明與祖先的基本尊敬，同時也切記不要將香爐內所有香灰一次倒掉，以免衰運連年。（示意圖／shutterstock）

🟡擦拭祖先牌位6大注意事項一覽：

週三（2月11日）是農曆12月24日清屯、送神日，為灶神與家中眾神回天庭稟報功過的重要日子，也被視為清理神明廳與祖先牌位的最佳時機。民俗專家廖大乙、高宏寓表示，送神時間從當晚11點至除夕前皆可進行，供品宜準備甜食討吉利。清屯須遵守先神明後祖先原則，香爐不可整個倒空，以免把福氣一併清掉。除了神桌，家中雜物也應同步整理，才能真正達到除舊納新、迎接好運的效果。廖大乙指出，送神的時段相當講究，從農曆12月24日子時（晚間11點）起，一直到除夕當晚7點前，都可進行送神相關儀式。供品建議以水果、湯圓、糖果、紅粿等甜食為主，象徵「吃甜甜、說好話」，期盼神明回到天庭後，能為家中成員多美言幾句，替新的一年帶來財氣與福運。不少人會在送神後著手整理神明桌，但廖大乙特別提醒，清屯並不是隨意打掃，順序與細節都相當重要。基本原則必須遵守「先神明、後祖先」，實際清理時，也要留意以下幾個關鍵重點：廖大乙也指出，清屯的真正用意在於去除穢氣、迎接新運，並非只限於神明廳。家中其他空間同樣需要留意，尤其是冰箱、收納櫃及雜物堆積處，若長期囤放過期食品或用不到的物品，容易讓氣場停滯，不僅影響健康，也可能阻礙財運流動。他建議，仍可使用但暫時用不到的物品，可選擇捐贈或轉送他人，象徵「流動」與「分享」，有助於活絡家中能量，為新的一年創造更順暢的好運循環。此外，命理專家高宏寓也分享，替神明廳神像與祖先牌位進行除穢清潔時，需特別留意多項細節。若遇到「發爐」情況，更要提高警覺，打掃前一定要先洗手，這是對神明與祖先的基本尊敬，同時也切記不要將香爐內所有香灰一次倒掉，以免衰運連年。1、準備全新手套，以及全新的紅布或黃布作為清潔用品。2、切忌使用清水或濕紙巾擦拭神像，否則可能導致神像無神或退神。3、較講究者，每尊神像應使用專屬的全新細毛刷，並在過檀香後再擦拭金身。4、擦拭前需先行叩禮，再進行清潔，順序必須由「頭」到「腳」。5、從神尊正面開始，先擦臉部，再擦身體，最後才是腳部。6、清潔時必須由上往下，切勿由腳開始再擦到臉，避免對神明失禮。7、全部整理完成後，再設置香案，恭請諸神歸位入座。8、若神像出現細小裂痕，可自行以香灰進行填補。9、原則上男性神明由男性清潔、女性神明由女性清潔，若有不便可事先擲筊告知。1、切忌使用清水或濕紙巾擦拭祖先牌位。2、非必要情況下，不可任意移動祖先牌位位置，也不建議抽出牌位拍照記錄。3、一般情況下無須移動公媽爐，若確有需要，可於爐下底部放置7張刈金或1塊紅布墊底。4、取出前一年放置於爐下的刈金，象徵「鋪爐」。5、牌位外觀可使用乾淨的細毛刷或乾布輕輕擦拭。6、不建議以黏貼方式固定公媽爐。