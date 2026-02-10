我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國大選落幕，專家認為政治不確定性暫時退場，讓金融市場率先給出正面回應。隨著執政黨泰自豪黨（Bhumjaithai）在本月8日舉行的大選取得壓倒性勝利，投資人期待政策延續與政局穩定，泰國股匯市周一（9日）同步大漲，成為亞洲市場焦點之一。綜合外國媒體報導，外匯市場方面，泰銖兌美元一度升值1.3%，來到1美元兌31.228泰銖，表現領先多數亞洲貨幣；泰國股市亦氣勢如虹，盤中最高上漲3.3%。在選舉結果明朗化後，市場風險偏好回溫，也帶動資金回流泰國資產。從整體表現來看，泰國股市早已提前反映樂觀預期。基準指數今年以來累計上漲逾7%，成為東南亞表現最佳的股市之一。分析師認為，泰自豪黨此次席次大幅成長，將進一步鞏固市場對後續政策走向的信心，有助於指數延續多頭格局。根據泰國選舉委員會公布的初步開票結果，在約94%的投票站完成計票後，由現任總理阿努廷．參威拉軍（Anutin Charnvirakul）領導的泰自豪黨，預計可拿下眾議院500席中的191席，幾乎是2023年大選席次的三倍。選前民調領先的民主派人民黨，則估計取得約115席，明顯落後。阿努廷在選後晚間於曼谷對媒體表示，已對勝選結果充滿信心，接下來將與其他政黨領袖會面，討論籌組聯合政府事宜。人民黨黨魁納塔蓬．倫潘亞武（Natthaphong Ruengpanyawut）則已公開承認敗選，並表示尊重選舉結果。根據《彭博社》報導，多家國際金融機構也給出許多見解，富國銀行策略師布蘭登．麥肯納（Brendan McKenna）指出，政策連續性有助於穩定市場情緒，短期對泰銖走勢形成支撐；花旗集團分析師則認為，泰自豪黨在關鍵內閣職位上的談判空間超出預期，有助於降低政策落空風險。整體而言，由於選前刺激政策有限、市場預期並未過度升溫，選後出現大規模獲利了結或拋售潮的可能性並不高。