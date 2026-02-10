我是廣告 請繼續往下閱讀

▲前往越南的旅客來源國以韓國遊客最多，峴港、胡志明市及芽莊特別受韓國人的歡迎。（圖／翻攝自越通社）

越南旅遊市場出現新變化，最新數據顯示，柬埔寨在今年1月首度超越台灣，成為越南第三大入境遊客來源國，單月入境人數達22.3萬人次，不僅排名大幅前進，數量更是去年12月的三倍，引發旅遊圈高度關注。根據越南國家統計局統計，台灣1月入境越南的遊客人數為10.1萬人，名次從原本的第三名下滑至第六名；俄羅斯與美國則分別位居第四與第五大客源國，顯示越南入境旅客結構正快速轉變。旅遊業內人士分析，柬埔寨旅客暴增，與地理位置相近、交通時間短及整體旅費較低密切相關，加上邊境往返便利，讓越南成為柬埔寨民眾短期旅遊的熱門選擇，也推升實際入境人數。據悉，柬埔寨航空目前每天營運多達10班飛往越南的航班，並持續擴大航線布局，新增金邊直飛金蘭灣、峴港及富國島等熱門旅遊城市，進一步降低跨國旅遊門檻。其中，金邊至金蘭灣的新航線已開航、每週兩班，暹粒至金蘭灣航線也預計於2026年年中啟用。由於柬埔寨與越南同屬東協成員國，雙方互免簽證，更為旅客往來提供政策利多。整體來看，在簽證放寬與大規模旅遊推廣帶動下，越南1月共接待250萬名外國遊客，創下單月新高。其中，韓國以近49萬人次穩居最大客源國，中國則以46萬人次緊追在後。隨著區域旅遊流動加速，越南的入境旅遊版圖仍可能持續洗牌。