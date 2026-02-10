我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市鳳山區市議員參選人鄧巧佩，繼市長陳其邁公開推薦之後，再獲副總統蕭美琴，以及立法委員邱議瑩、黃捷力挺。鄧巧佩近日於鳳山重要路段設置全新競選看板，多位女性政治人物同框亮相，展現女性世代攜手合作、延續高雄治理路線的堅定力量。鄧巧佩表示，感謝市長陳其邁以及蕭美琴副總統與邱議瑩、黃捷兩位立法委員的肯定與支持。她表示，這代表對她長期深耕地方、投入公共事務的肯定，也是一份對未來行動的期許。鄧巧佩指出，蕭美琴長期在公共事務上展現堅定立場與行動力，被稱為「戰貓」並非偶然，其精神象徵在公共事務中勇於承擔、專業與韌性，這也是她在地方服務中始終堅持的態度。鄧巧佩強調，未來將持續關注鳳山在長照服務、育兒公托、交通建設等重要議題，積極爭取資源、落實政策，讓政策更貼近市民需求，提升整體生活品質。此次競選看板以「女力相挺」為核心訴求，呈現女性政治人物攜手合作、共同為城市努力的形象，也傳遞對鳳山未來發展的信心與承諾。鄧巧佩表示，將持續爭取更多鳳山市民支持，攜手推動鳳山穩健向前，打造更友善、更宜居的生活環境。