▲20歲的林維恩已被《Baseball America》列為運動家2026年開季10大新秀名單第4名，堪稱是中華隊隱藏的殺手之一。（圖／記者葉政勳攝）

▲日本火腿的孫易磊去年在日職一軍和二軍，先發和後援角色都嘗試過。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.01.15）

▲中華隊對捷克一戰是非贏不可，雖然難度比較低，但畢竟中華隊是在對日本之戰的「晚接午」出賽，仍有一定風險。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews運動中心特約作家謝岱穎。（圖／NOWnews社群中心製圖）

第6屆世界棒球經典賽20支參賽隊伍的30人正選名單於2月6日正式公布，中華隊與上屆賽事最大的不同是，投手群人數從14增加到16人，這一方面是基於3年前因為投手戰力崩壞而導致預賽以些微差距遭淘汰，二來是這次預賽是連打4天，在投球限制之下，需要有更多人手可以調度，但整體來說，賽程安排對中華隊算是有利的。中華隊賽程如下：3月5日12點對澳洲、6日19點對日本、7日12點對捷克、8日12點對韓國。其中5日對澳洲、8日對韓國這兩場比賽是重中之重，中華隊只要都能拿下勝利，晉級8強基本上就沒什麼問題，因此一般認為教練團會以這兩戰為主要考量，在投手調度上做出布局。先看看16名投手可能的功能性安排（*代表左投），先發或長中繼：徐若熙、古林睿煬、*林昱珉、陳柏毓、鄭浩均、莊陳仲敖、胡智爲短局數後援：林凱威、林詩翔、張奕、曾峻岳、*陳冠宇定位不明：*林維恩、沙子宸、孫易磊、張峻瑋其中20歲的林維恩已被《Baseball America》列為運動家2026年開季10大新秀名單第4名，堪稱是中華隊隱藏的殺手之一，去年從1A、高階1A到2A，投了87局，K/BB值高達5.32，控球與投手丘上的宰制能力俱佳。然而中華隊左投只有3人，如果林昱珉必須先發，那麼林維恩就可能與陳冠宇一起扛下牛棚中的左投任務。也就是說，與其讓林維恩先發投1場，不如讓他以後援3場的目標做調整（單場投不滿30球可以連2天登板），效率可能更高，但前提還是得看運動家是否有給更多的投球限制，畢竟林維恩是以先發投手的角色來養成。日本火腿的孫易磊去年在日職一軍和二軍，先發和後援角色都嘗試過，運動家高階1A的沙子宸同樣如此，軟銀鷹育成投手張峻偉尚未有過任何一、二軍出賽經驗，這3位年輕投手的定位，在長、短局數上都是有可能的。正常來說，在單場最多投65球之下，每場比賽都必須安排先發、長中繼投手各一位，4場比賽就必須要有8位投長局數的投手，但因為賽程安排上還算有利，倒不見得非得以這樣的邏輯去思考。舉例來說，假設中華隊長局數投手中，狀況最佳的是徐若熙、古林睿煬和林昱珉3人，而其中最好的是徐若熙，若安排古林或林昱珉其中一人擔任對澳洲的先發投手，那麼徐若熙只要在對澳洲之戰，中繼投不到50球，休2天後，對上韓國就還有投65球的「扣達」。如此一來，就還有4、5位長局數投手可以吃下對日本和捷克2戰。當然，對捷克一戰是非贏不可，雖然難度比較低，但畢竟中華隊是在對日本之戰的「晚接午」出賽，仍有一定風險，為求穩，對日本、捷克兩戰，無論先發還是後援投手，很可能就完全不會重疊，對捷克之戰登板的投手必須要有完整的休息。這也是投手之所以選用16人的原因，除了投長局數的投手至少得安排8人，短局數後援投手在第2、3戰盡可能不要連續登板，投手人數自然少不了。至於許多網友、球迷討論的「完全放掉日本隊」的論點，OK嗎？這當然是一種策略的思考模式，但必須要說的是，現在的中華隊已經不是過去靠郭泰源、莊勝雄、郭李建夫或王建民等其中1、2位巨投強撐一項國際賽場面的局面，幾位可能投長局數的投手，資歷基本上是2A起跳，除了胡智爲（去年速球均速146公里）外，速球的均速幾乎都是150公里起跳，投手群之間，彼此的實力落差並不大。也就是說，即便中華隊不會安排狀況最佳的幾位投手在對日本之戰登板，應該也不存在「放掉」的說法。只能很現實地說，對日本之戰的勝負，還真的不是最重要的。