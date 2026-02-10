《大嘻哈》饒舌歌手韓森（8）日晚間發出聲明，痛訴老婆陳思安（三三）早在去8月外遇，雙方更已對簿公堂。但對照時間軸發現驚人內幕，韓森在發現戴綠帽後的兩個月，也就是去年10月，他敬業地登上廣播金鐘獎舞台擔任演出來賓，事後甚至發文恭喜老婆奪獎，大讚「感受到廣播的溫暖」。如今看來，有粉絲感慨：「真的太會忍。」
8月攤牌談判 10月仍敬業同台
根據韓森的聲明，他於去年8月17日與陳思安正式攤牌，女方經歷了認錯、找律師、再到9月全盤否認的過程，雙方關係早已降至冰點。對此，《NOWNEWS今日新聞》已詢問陳思安，暫無回應。
不過，在外界看來，兩人當時仍是演藝圈的恩愛夫妻。去年10月11日第60屆廣播金鐘獎頒獎典禮上，陳思安勇奪廣播金鐘獎最佳社區節目主持人獎，韓森當天也受邀擔任表演嘉賓，在台上又唱又跳，場面熱鬧，完全看不出婚姻已瀕臨破碎。
臉書慶功文藏辛酸 很爽背後是心碎
韓森在典禮結束後，曾於臉書發文寫道：「第一次站上三金舞台，還跟兩位主持人一起表演，很爽。」他當時表示，在寫詞訪問過程中，想把廣播人與聽眾的互動寫出來，「讓人感受到廣播的溫暖」。文末更特地標記老婆：「恭喜DJ 三三-陳思安，在得獎感言shout out我們小孩。」
這篇貼文如今看來顯得格外諷刺。原來當時韓森已深陷配偶外遇的痛苦與法律攻防中，卻仍為了工作專業與家庭形象，在台上唱著溫暖的歌詞，並在台下給予祝福。當時他還幽默吐槽小孩「看到一半就跑掉了」，現在回看，字裡行間似乎隱藏巨大的情緒壓力。
韓森聲明全文：
大家好，我是韓森，本名張譽鐘。
我發現我的太太外遇，而且他不斷抹黑攻擊我。
去年 8 月 17 日，我與我太太正式攤牌。
一開始，他不停否認。他不知道，我已經掌握了他外遇的明確證據。被拆穿後，他才開始認錯道歉，說他對不起我，說他非常後悔。
但是，到了去年 9 月，在他找律師討論後，突然全盤否認、改口，說他從來沒有外遇。我真的不敢相信，一個人竟然可以這樣反反覆覆的說謊。
從 8 月到 12 月，我們已經進入司法程序，包含訴訟與調解。
過程中，我沒有提出任何金錢條件，只希望事情能被理性、妥善地處理。
我只想要好聚好散，但很遺憾，結果不如預期。
小孩一直是我最優先、也最重要的考量。
為了保護小孩，我一直希望私下協議，不要讓這件事公開討論。他卻利用我保護小孩的心態，也利用他在媒體界的人脈，散佈我的不實謠言。
針對近期謠傳的「家暴」相關指控，我必須在此做出明確澄清。
我從未對配偶施以任何形式的身體暴力，相關指控並非事實。
我已保留相關影像與紀錄，足以證明我並未有任何家暴行為，所有資料也會交由司法單位判斷。
基於尊重司法與當事人隱私，我不會公開任何片段內容，也不會在網路上進行來回攻防。
關於事實的認定，我願意、也只願意交由司法機關處理。
對於因私人事件佔用社會關注，我很抱歉。
我今天出來，並非為了公開任何細節，而是為了釐清必要的事實界線。
謝謝各界的理解與關心。
接下來，一切交由司法程序處理。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
