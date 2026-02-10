《大嘻哈時代》饒舌歌手韓森（本名張譽鐘）發布影片拋出震撼彈，痛訴老婆陳思安外遇，且在事後利用媒體資源抹黑攻擊。韓森表示，早在去年8月就與對方攤牌，當時陳思安在證據面前一度認錯道歉，豈料找了律師後竟改口全盤否認。針對外界流傳他對太太家暴的傳聞，韓森也駁斥：「我從未對配偶施以任何形式的身體暴力。」並強調已保留相關影像紀錄足以自清，為了孩子雖不願公開互撕，但所有證據皆已移交司法單位判斷。對此，《NOWNEWS今日新聞》已詢問陳思安，暫無回應。
證據確鑿仍反覆 韓森嘆：不敢相信有人這樣說謊
韓森在聲明中指出，去年8月17日發現太太外遇並正式攤牌，起初女方不斷否認，直到他出示明確證據後才改口道歉，表示非常後悔。然而，到了9月對方諮詢律師後態度丕變，突然全盤推翻之前的說法，堅稱從未外遇。韓森無奈表示：「我真的不敢相信，一個人竟然可以這樣反反覆覆的說謊。」雙方自去年8月至12月已進入包含訴訟與調解的司法程序。
駁斥家暴指控 為護孩不公開影像
除了外遇爭議，韓森更控訴女方利用保護孩子的心態及媒體人脈，散布他不實的家暴謠言。對此，他做出明確澄清，強調絕無施暴，並握有足以證明的影像與紀錄。韓森強調：「小孩一直是我最優先、也最重要的考量。」因此他選擇不公開任何片段內容，也不會在網路上進行攻防，將事實認定全權交由法院裁決。
只求好聚好散 無奈訴諸法律
韓森最後表示，自己在過程中從未提出任何金錢條件，只希望事情能理性妥善處理、好聚好散，但遺憾結果不如預期。他對於因私事佔用社會資源感到抱歉，今日出面僅是為了釐清事實界線，後續一切將交由司法程序處理。
根據維基百科，韓森老婆陳思安，藝名為「三三」，1993年出生於台北縣（現新北市），畢業於靜修女中及長榮大學國際企業管理學系。她身兼多重媒體人身分，不僅是資深的活動主持人與Podcaster，目前也擔任正聲廣播公司的電台主持人，以穩健的口條活躍於廣播及主持界，曾獲得廣播金鐘獎最佳社區節目獎。
資料來源：韓森臉書、維基百科、陳思安臉書
韓森聲明全文：
大家好，我是韓森，本名張譽鐘。
我發現我的太太外遇，而且他不斷抹黑攻擊我。
去年 8 月 17 日，我與我太太正式攤牌。
一開始，他不停否認。他不知道，我已經掌握了他外遇的明確證據。被拆穿後，他才開始認錯道歉，說他對不起我，說他非常後悔。
但是，到了去年 9 月，在他找律師討論後，突然全盤否認、改口，說他從來沒有外遇。我真的不敢相信，一個人竟然可以這樣反反覆覆的說謊。
從 8 月到 12 月，我們已經進入司法程序，包含訴訟與調解。
過程中，我沒有提出任何金錢條件，只希望事情能被理性、妥善地處理。
我只想要好聚好散，但很遺憾，結果不如預期。
小孩一直是我最優先、也最重要的考量。
為了保護小孩，我一直希望私下協議，不要讓這件事公開討論。他卻利用我保護小孩的心態，也利用他在媒體界的人脈，散佈我的不實謠言。
針對近期謠傳的「家暴」相關指控，我必須在此做出明確澄清。
我從未對配偶施以任何形式的身體暴力，相關指控並非事實。
我已保留相關影像與紀錄，足以證明我並未有任何家暴行為，所有資料也會交由司法單位判斷。
基於尊重司法與當事人隱私，我不會公開任何片段內容，也不會在網路上進行來回攻防。
關於事實的認定，我願意、也只願意交由司法機關處理。
對於因私人事件佔用社會關注，我很抱歉。
我今天出來，並非為了公開任何細節，而是為了釐清必要的事實界線。
謝謝各界的理解與關心。
接下來，一切交由司法程序處理。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
