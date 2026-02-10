對此，《NOWNEWS今日新聞》已詢問陳思安，暫無回應。

▲韓森老婆陳思安（如圖）是廣播節目主持人，也是廣播金鐘獎得主。（圖／翻攝自DJ三三-陳思安臉書）

《大嘻哈時代》饒舌歌手韓森（本名張譽鐘）發布影片拋出震撼彈，痛訴老婆陳思安外遇，且在事後利用媒體資源抹黑攻擊。韓森表示，早在去年8月就與對方攤牌，當時陳思安在證據面前一度認錯道歉，豈料找了律師後竟改口全盤否認。針對外界流傳他對太太家暴的傳聞，韓森也駁斥：「我從未對配偶施以任何形式的身體暴力。」並強調已保留相關影像紀錄足以自清，為了孩子雖不願公開互撕，但所有證據皆已移交司法單位判斷。韓森在聲明中指出，去年8月17日發現太太外遇並正式攤牌，起初女方不斷否認，直到他出示明確證據後才改口道歉，表示非常後悔。然而，到了9月對方諮詢律師後態度丕變，突然全盤推翻之前的說法，堅稱從未外遇。韓森無奈表示：「我真的不敢相信，一個人竟然可以這樣反反覆覆的說謊。」雙方自去年8月至12月已進入包含訴訟與調解的司法程序。除了外遇爭議，韓森更控訴女方利用保護孩子的心態及媒體人脈，散布他不實的家暴謠言。對此，他做出明確澄清，強調絕無施暴，並握有足以證明的影像與紀錄。韓森強調：「小孩一直是我最優先、也最重要的考量。」因此他選擇不公開任何片段內容，也不會在網路上進行攻防，將事實認定全權交由法院裁決。韓森最後表示，自己在過程中從未提出任何金錢條件，只希望事情能理性妥善處理、好聚好散，但遺憾結果不如預期。他對於因私事佔用社會資源感到抱歉，今日出面僅是為了釐清事實界線，後續一切將交由司法程序處理。根據維基百科，韓森老婆陳思安，藝名為「三三」，1993年出生於台北縣（現新北市），畢業於靜修女中及長榮大學國際企業管理學系。她身兼多重媒體人身分，不僅是資深的活動主持人與Podcaster，目前也擔任正聲廣播公司的電台主持人，以穩健的口條活躍於廣播及主持界，曾獲得廣播金鐘獎最佳社區節目獎。