藝人范姜彥豐、粿粿今年10月爆出婚變，男方指控王子不倫偷情，今（5）日再傳夫妻倆協商好離婚賠償金額，粿粿提出要范姜彥豐不再追究王子，同時范姜彥豐大動作復工，引發熱議。對此，先前范姜彥豐委託搜查粿粿出軌王子的立達徵信社執行長謝智博也發聲，向《NOWNEWS今日新聞》表示：「我並不清楚，如果達成和解，真的太好了。」語氣欣慰。
粿粿、范姜彥豐離婚協商內幕曝！徵信社發聲
范姜彥豐、粿粿決意離婚，王子、徵信社執行長謝智博一同加入協商，整個上月來回討論，據週刊指出，范姜彥豐向2人求償1600萬，之後男方透過律師傳訊息，說願意「打折」變成1200萬，剩下的400萬讓粿粿照顧家人，最後又心軟降至800萬，卻因粿粿打算一力扛下，不讓王子出錢，惹怒范姜彥豐，導致協議破裂。
今稍早，徵信社執行長謝智博向《NOWNEWS今日新聞》表示：「我並不清楚，如果達成和解，真的太好了。」事實上，謝智博接手范姜彥豐的求證委託，一直秉持著其與粿粿、王子三方達成善解的本意，希望事件能愈來愈圓滿。
據週刊報導，范姜彥豐和粿粿離婚協議有重大進展，粿粿支付負擔得起的百萬賠償，並開出條件「范姜彥豐不可以再繼續攻擊王子」，加上2人婚後的工作多以現金結算，如果真要走法律程序，范姜彥豐較為吃虧，最終他點頭同意。
粿粿、王子不倫戀！范姜彥豐揭發事件始末
回顧這起婚變事件，粿粿2022年嫁給范姜彥豐，同年生下1女，2人婚姻經歷風風雨雨，今年4月感情開始生變，粿粿和王子一行人到美國旅遊，女方返台後態度轉淡，早出晚歸甚至最後還不回家，范姜彥豐透過徵信社查證，抓包粿粿出軌王子的證據，選擇於10月29日拍影片一次公開出來。
事後，粿粿否認婚變原因是王子，11月1日拍影片回擊范姜彥豐，聲稱自己負擔家中財務，指控男方對待家人不體恤等；王子方面則在3天後發布聲明，向范姜彥豐道歉，「做出了不好的⾏為，對您造成傷害，我對您跟粿粿非常抱歉。」案發延燒至今，三方談判迎來尾聲，後續動向仍備受關注。
🔺粿粿、范姜彥豐離婚協商內幕
▶離婚金額與協商過程
粿粿指控范姜彥豐提出用1600萬「買離婚順序」，7月17日雙方家人坐下來協商，委託律師一同處理，當天還有徵信社老闆出席，之後男方再透過律師傳訊息，說願意「打折」變成1200萬，剩下的400萬讓粿粿照顧家人。
👉粿粿控范姜彥豐要1600萬！粉絲怒轟：妳出軌當然談錢難不成談感情
👉粿粿否認操控媒體！反指范姜彥豐與徵信社散播謠言：不講事情原貌
▶婚姻與財產問題
范姜彥豐指控粿粿引導簽署放棄婚後財產協議，女方反駁。後來男方又主動提出願意簽，但要我3年內不能離婚。粿粿聲稱，房子是婚後購買，頭期款自己付了八成，也負擔房貸約六成以上，登記在粿粿名下是雙方討論的結果。
👉粿粿遭控騙他簽放棄財產書！反指范姜彥豐帳算超細：連37元都記帳
👉粿粿坐月子自己出錢！揭離婚范姜彥豐5大導火線：不是因為第三者
▶婚姻破裂的真正原因
家人出生後有先天性聽損，有次家人哭了很久，范姜彥豐卻戴上抗噪耳機，粿粿當下氣哭。2人的金錢觀與照顧觀差異太大。去年金鐘獎粿粿第一次入圍，邀范姜彥豐一起去，對方認為坐台下會沒面子、還說「那妳求我啊。」
👉粿粿邀范姜彥豐出席去年金鐘遭拒！男方覺得丟臉怒回：那妳求我啊
👉粿粿哽咽認了出軌王子！反駁范姜彥豐指控：跟美國行真的沒關係
▶認了踰矩行為道歉
粿粿與王子愈走愈近，發生逾矩行為。女方私下向范姜彥豐道歉，也再次公開道歉。後來范姜彥豐拿到粿粿的iPad，看到私人內容的出軌鐵證，那些內容並非離婚的主因，也不是預謀。
👉粿粿劈腿時間點曝光！母親節後跟王子越走越近 向丈夫與家人道歉
👉粿粿認了「跟邱先生越走越近」！與王子口徑對上 粿王說法一次看
👉粿粿婚內偷情王子！痛哭認沒有界限、駁斥住在一起 范姜彥豐心死
▶對家人與大眾的話
粿粿對家人說對不起。對不起，媽媽沒有保護好妳，也沒處理好自己的情緒。粿粿坦承做錯的部分會勇敢承擔、面對錯誤。
👉把范姜彥豐塑造成軟飯男！陳沂曝粿粿聲明最大重點：合理化出軌
👉粿粿、范姜彥豐互撕！出軌、金錢、家事喬不攏 3點看婚變羅生門
🔺資料來源－
范姜彥豐IG、范姜彥豐臉書、粿粿IG、王子臉書
🔺看更多－
粿粿、范姜彥豐離婚贍養費談妥了！她加碼1條件 要求不再咬王子
粿粿、王子是雙劈！不只范姜彥豐戴綠帽 席惟倫慘成隱形受害者
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！范姜彥豐氣炸 談判破局內幕曝光
粿粿同母異父哥哥是富二代！不爽范姜彥豐吃軟飯 拿錢挺妹告酸民
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
