▲黃豪平、熊熊主持的《戀愛熊天秤》話題不設限。（圖／《戀愛熊天秤》提供）

▲趙國涵（中）登上《戀愛熊天秤》大談外遇話題。（圖／《戀愛熊天秤》提供）

藝人范姜彥豐、粿粿今年10月爆出婚變，當中牽涉王子偷情案外案，盛傳范姜彥豐從iPad中掌握2人踰矩記錄，進而尋求徵信社蒐證，因此正在離婚協商中，日前熊熊和黃豪平主持的《戀愛熊天秤》邀請到律師趙國涵分析議題，她指出偷看手機可能涉及妨害秘密罪，蒐證關鍵必須符合「公開」或「授權」條件，當中范姜彥豐是取用與粿粿共用平板電腦的照片，較不具侵害隱私爭議。《戀愛熊天秤》中，來賓無尊、瑤瑤及律師趙國涵大談外遇話題，聊到最容易露餡的地方莫過於手機通訊紀錄，熊熊分享，現在的渣男渣女不再使用傳統通訊軟體這種老招，而是透過蝦皮賣場當掩護：「小三開設空殼賣場，兩人透過賣場的聊天功能對話，包裝成買賣交易以掩人耳目。」對此，趙國涵提醒私自偷看手機可能涉及妨害秘密罪，蒐證關鍵必須符合「公開」或「授權」條件，例如像范姜彥豐透過與粿粿共用iPad同步照片蒐證，具備共同使用權，較不具侵害隱私爭議，熊熊笑說自己不但會看老公手機，甚至還會刪照片，被黃豪平戲稱不僅侵犯隱私還涉嫌滅證。趙國涵也祭出徵信社統計的6大常見外遇徵兆，包含加班應酬突然變多、開始異常注重外表、手機不離身並更改密碼、拒絕親密接觸、不共同出席聚會，以及出現不明刷卡紀錄，看到排行榜，瑤瑤分享朋友的經驗，曾有閨密想和男友親密時，竟在對方身上聞到另一個女生的味道，讓現場不敢置信。