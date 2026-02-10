我是廣告 請繼續往下閱讀

▲根據日媒報導，日本計畫於首場台日大戰，派出當家王牌山本由伸出戰，後續才能讓他在複賽再次先發，甚至於決賽後援登板。因此派出山本由伸對台灣，賽程安排就是最大關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

▲原本去年速球均速152公里的文東珠會是韓國對中華隊先發投手最有力的人選。但他無法出賽，對我國是利多。（圖／記者葉政勳攝 , 資料照）

▲NOWnews運動中心特約作家謝岱穎。（圖／NOWnews社群中心製圖）

第6屆世界棒球經典賽20支參賽隊伍的30人正選名單於2月6日正式公布，中華隊與日本、韓國、澳洲和捷克同在東京巨蛋的C組，經過幾天下來的情報與傳聞，「侍JAPAN」日本隊很可能推出去年世界大賽MVP山本由伸先發登板對上中華隊，韓國隊因為22歲火球男文東珠因肩傷無法參戰，投手調度變數大增，澳洲最需要注意的則是幾位先發左投。從過去幾屆經典賽的經驗來看，日本隊對於投手調度的安排一向都不會刻意遮掩，一來是因為實力夠強，二來是選進國家隊的投手都是大家耳熟能響的名投，再來就是經典賽的賽程結構其實蠻適合先排好先發輪值。也就是說，預賽首戰的先發投手，大概率就是8強淘汰賽首戰的先發投手，上屆賽事中，大谷翔平先投預賽首戰對中國，再投8強首戰對義大利，最終在冠軍戰登板關門。日本隊預賽首戰於3月6日對台灣，若以分組第一晉級，8強首戰在14日，冠軍戰則是在17日舉行，這套「流程」套用在山本由伸身上也是非常合理的。但畢竟首戰時間點大約在大聯盟春訓熱身賽初期，山本先發大概只會投3局左右，了不起投4局，該注意的還有第二任的長中繼投手。這角色中，歐力士的宮城大弥、日本火腿的北山亘基和中日龍的高橋宏斗都算是比較悉的老面孔，該注意的是「侍JAPAN」的新成員，千葉羅德的種市篤暉與歐力士的曾谷龍平。27歲的種市與25歲的曾谷，球速與球種結構相當，極速分別是155、154公里，速球均速大約都在147~148公里之間，主要球種也都是指叉球和滑球，差別在於前者是右投，後者是左投。以實績來看，2022年首輪選秀「大物」曾谷感覺比較像是帶進來歷練的，陳冠宇前隊友種市則是在去年投出生涯年，吃下160.2局，拿下9勝，防禦率2.63，他的指叉球能製造相當大的揮空率，是太平洋聯盟代表性的絕殺球路之一，中華隊在6日對上他的機率不低。在原先預測中，極速161.4公里，去年速球均速152公里的文東珠會是韓國對中華隊先發投手最有力的人選。既然文東珠無法參戰，在「對台必勝」的前提下，推測對中華隊可能的先發投手人選主要有2人，一是當今韓職最頂尖先發投手元兌仁，另一位是2023年在德州遊騎兵投出12勝的美籍韓裔投手Dane Dunning。元兌仁在2019年的菜鳥年中，以19歲扛下三星獅先發輪值重任，2021年投出14勝，成為韓職的重量級先發投手，2024年以15勝拿下勝投王，去年投出生涯單季最多的166.2局，拿下12勝，防禦率3.24，每局被上壘率1.10，年僅25歲就累積破千局（1052.1局），新球季年薪調到10億韓圓。最重要的是元兌仁已有2021東京奧運、2023經典賽和杭州亞運3項國際大賽經驗，球技成熟、經驗值也夠，已有日職球團盯上他。原本預定他可能會是對日本的先發投手，但既然對台灣一戰比較重要，包括姜正浩等前輩都建議由他來擔任對台先發投手。至於Dane Dunning，在3年前就曾傳出他可能加入韓國隊，最終未能參戰，或許就因如此，他在該年投了172.2局，拿下12勝，世界大賽後援3場無失分，成為遊騎兵奪冠功臣之一。只是後來就因肩傷影響實績，去年在遊騎兵和勇士後援登板投20.2局，防禦率6.97，不久前與水手簽下小聯盟合約。Dunning在全盛時期的2023年，靠著均速91哩的伸卡球，搭配卡特球、滑球和變速球，壓制力在大聯盟雖非頂尖，但狀況穩定，投球大氣，是個可靠的先發投手。但受傷後威力下滑，伸卡球均速掉到90哩以下，近期回報他的伸卡球已經調整回到91、92哩的水準，成為韓國隊看重的先發投手之一。韓國隊最不利的是對日本、台灣是「晚接午」的地獄賽程，對台隔天還得對澳洲，因此也有媒體推測可能會放掉對日本之戰。如果韓國真不在乎日韓戰的面子之爭，LG雙子隊去年奪冠王牌左投孫周永也可能成為對台先發或長中繼投手。澳洲很可能是C組中賽程安排最有利的一隊，5、6日對台灣、捷克，都在中午，休兵一天後，8、9日分別對日本、韓國，都是晚場，不只賽程分散，且最重要的對台、韓2戰，足足隔了3天。也就是說，只要對中華隊之戰登板的投手用球數不滿50球，對韓之戰都可以再登板，因此對台一戰，最好的投手可能都會上場。澳洲的長局數投手中，最具威力且近期實績較好的多半是左投。首先是鄭宗哲海盜時期隊友Blake Townsend，去年在海盜高階1A、2A和3A共出賽34場，投92局，戰績8勝4敗，防禦率1.76，其中在2A投66局最多，防禦率2.05，每局被上壘率1.08，與層級接近的中華隊投手陳柏毓、莊陳仲敖相較之下，他在數據上是更出色的。2024年曾被運動家拉上大聯盟的Jack O'Loughlin（9.2局，防禦率4.66），曾在在2023年經典賽預賽對韓國先發投了2局，無失分，對贏得這一戰有一定貢獻去年主要在落磯3A出賽，但投球內容並不理想，41.2局投球，防禦率6.91。在剛結束的2025-26年澳職球季中效力阿德雷德巨人，先發10場投48.1局，防禦率3.91，內容算是中規中矩，推測會是澳洲主要先發投手之一。另一位去年的高階小聯盟先發左投是Mitch Neunborn，效力費城人體系，2A投58局，送出62次三振，防禦率5.12，每局被上壘率1.17，內容還不錯。但3A投得並不理想，30.2局投球，防禦率8.88，每局被上壘率2.02。值得注意的還有韓職LG雙子隊史首位亞洲外援選手Lachlan Wells，2024-25年澳職球季先發10場，投54局，戰績5勝1敗，防禦率3.17，去年為韓職培證英雄先發4場，投20局，防禦率3.15。中華隊在情蒐上對澳洲算是相當了解，前年11月的世界12強棒球賽也曾以11比3擊敗澳洲，對戰時壓力應該沒有像對日、韓那般沈重，但澳洲畢竟曾在上屆賽事擊敗韓國，大聯盟選秀狀元Travis Bazzana也更成熟了，3月6日首戰還是得好好發揮。