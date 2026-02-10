我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）傳奇巨星卡特（Vince Carter）近日在Podcast節目《All The Smoke》中，重新提到了2003年全明星賽那段為人津津樂道的往事。卡特透露，當年為了讓迎來「最後一舞」的籃球之神喬丹（Michael Jordan）能以先發身分謝幕，他不僅主動讓出先發位置，甚至還對喬丹放話：「如果你不接受，我就待在後台不出場！」2003年是喬丹職業生涯的最後一個賽季，當時效力於華盛頓巫師的他雖已40歲，但人氣依舊無人能敵。然而，在當年的全明星票選中，正處於巔峰時期的多倫多猛龍球星卡特獲得了先發位置。卡特在今日播出的節目中回憶道，他深知這場比賽對喬丹與全世界球迷的意義，因此堅持要將先發席位還給這位傳奇。卡特笑稱，當時喬丹一度婉拒，於是他展現了「強硬」的一面，對喬丹說：「MJ，如果你不接下這個先發位置，我就會一直待在更衣室後台，絕對不會走出來參加介紹儀式。」迎來生涯最終章的喬丹身上，自然成為2003年明星賽的焦點。他的表現也沒讓大家失望，全場力拼36分鐘，貢獻20分，其中包括這個原本可能是喬丹全明星賽生涯最佳句點的超前比分投籃。即使最後東區全明星隊最終以10分之差落敗，喬丹的明星賽最終章依舊留下傳奇印記。喬丹在2002-03賽季展現了令人佩服的職業精神，以40歲高齡打滿82場例行賽，場均繳出20分、6.1籃板、3.8助攻及1.5抄截的優異數據。雖然最終未能帶領巫師隊闖入季後賽，但他依然以極高的競技水準與尊嚴，為他傳奇的籃球生涯畫下句點。這場23年前的往事在卡特的重新詮釋下，再次感動無數老球迷。卡特表示，當年他雖是聯盟最炙手可熱的超新星，但在喬丹面前，他永遠是那個仰望傳奇的後輩。這次「讓位」不僅僅是一個先發名額，更是一次象徵籃球薪火相傳的致敬。