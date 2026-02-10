洛杉磯湖人交易截止日前從亞特蘭大老鷹換來的射手肯納德（Luke Kennard），雖然加盟初期表現不俗，週六對金州勇士一戰攻下10分，投籃命中率57.1%、三分命中率50%，但湖人本季最為詬病的問題是在防守端， 雖肯納德打出不錯表現，仍難被視為改變戰局的重量級補強。
湖人補強有限 佩林卡言論引爭議
在今年交易市場上仍有多名高層級球員可供爭取的情況下，湖人最終僅帶回肯納德，令外界感到失望。更令人不滿的是，湖人總經理佩林卡（Rob Pelinka）在近期對於交易季操作的解釋，但他的言論卻近一步惹怒湖人球迷。
佩林卡表示：「我認為我們是積極的。所謂積極的一種形式，是對那些可能不利於短期與長期未來的交易說不，有時候要拒絕一名能帶來短期效果的好球員，其實並不容易。」
如此一來在佩林卡的定義中，「積極」意味著拒絕那些能立即帶來影響力的補強方案，湖人未來恐將面臨更嚴峻的問題。無論是短期或長期，湖人的核心目標都應是補進符合攻防體系、能提升爭冠機率的即戰力。否則將難以充分利用唐西奇（Luka Dončić）的巔峰期，也難以為洛杉磯打造多座總冠軍。
外界評論佩林卡顯然不該對湖人在本次交易季的表現感到滿意，在知道球隊問題的情況下，卻沒有針對問題進行補強，而湖人後續或是休賽季的補強方向，也將持續受到外界嚴格檢視。
資料來源：《The Sporting News》
