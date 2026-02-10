我是廣告 請繼續往下閱讀

去（2025）年9月在捷運信義安和站車廂內，因優先座位問題與73歲曾姓婦人爆發肢體衝突、甚至出腳踹人的「Fumi阿姨」，相關畫面在網路瘋傳，引發社會熱議。警方當時依《社會秩序維護法》裁罰6,000元，Fumi阿姨不服提起聲明異議，新北地方法院近日裁定撤銷原處分，改判罰鍰4,000元，全案確定，不得再抗告。判決書指出，2025年9月29日下午4時許，Fumi阿姨搭乘捷運期間，因曾姓婦人上車後要求其讓出優先座位，雙方進而爆發口角。隨著爭執升溫，曾女多次以裝有金屬容器的提袋敲打、撞擊Fumi阿姨膝部，車廂內氣氛一度緊張。從監視器畫面可見，雙方在狹小車廂內推擠拉扯。曾女第四度揮動提袋時，Fumi阿姨先以左腳擋開對方攻擊，隨後又以右腳將曾女踹開，衝突才告一段落。整個過程被其他乘客拍下並上傳網路後迅速傳開，也讓Fumi阿姨因此「爆紅」。警方事後認定，雙方在公共場所互相施加暴行，已構成《社會秩序維護法》第87條所稱的「互相鬥毆」，因此裁處Fumi阿姨罰鍰6,000元。對此，Fumi阿姨提出異議，主張自己長時間遭曾女攻擊，已多次忍讓，最後出腳只是為了制止騷擾，屬於正當防衛，且雙方均未受傷，不應認定為互毆，請求撤銷原處分。法院審酌監視器畫面及雙方供述後認為，曾女雖先以提袋攻擊，但在遭Fumi阿姨以左腳阻擋後，已未再繼續動手，侵害行為當下即已停止。Fumi阿姨隨後再出腳踹人，已非針對「現在不法侵害」，不符合正當防衛的構成要件。法官進一步指出，正當防衛須以防止正在進行中的不法侵害為限，若侵害已屬過去，再行反擊即難以主張防衛正當性。即使雙方最終未造成實際傷害，但彼此均有對對方施加暴行，仍符合《社會秩序維護法》所稱的「互相鬥毆」。不過，法院也考量Fumi阿姨為初犯，過往素行良好，案發後坦承行為，且未再有滋擾情形，認為原裁罰6,000元略嫌過重，最終撤銷警方原處分，改裁處4,000元罰鍰，以兼顧比例原則，並維護公共場所秩序與社會安寧。