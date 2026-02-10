我是廣告 請繼續往下閱讀

原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭搜索，原因尚待檢方說明。立法院也發新聞稿說，「有關今早檢調搜索本院委員研究室，係依法及立法院往例由檢方通知院方後，派員陪同配合，基於偵查不公開，院方對詳細案情並無所悉。」事實上，過去綠委林宜瑾、林岱樺辦公室搜索，立法院也都僅有同樣的說明，對案情並不清楚。根據《憲法》規定，「立法委員，除現行犯外，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁。」立院人士表示，地檢署或調查局屬行政機關，若行政機關阻撓民意代表行使職權，會有爭議，因此過去檢調若有辦案需求，需進入立法院院區內，都會徵得院方同意。而若有需要逮捕或羈押立委，必須在休會期間，也就是開議日之前。2020年曾爆發立委集體涉貪案，當時蘇震清、廖國棟、陳超明為現任立法委員，司法院還特別發函給立法院，徵詢立院意見，當時的立法院長游錫堃在院會詢問時，因無在場立委表示異議，最後蘇震清、廖國棟延押2個月，陳超明獲交保。