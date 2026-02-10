春節年假前各遊戲大廠陸續發表新年計劃，Sony今（10）日預告，台灣時間周五（2月13日）上午6點，2026年第一場「State of Play」發表會將登場，時間超過60分鐘，並將重點放在PlayStation自家和第三方開發商的遊戲，雖然官方並未透露更多資訊，不過今年將上市的《漫威金剛狼》、《GTA 6》等，都被推測會在發表會有重大資訊公開。
State of Play發表會來了 2/13清晨超過1小時
Sony官方指出，2月的「State of Play」將帶來超過60分鐘的最新消息、遊戲畫面更新，以及來自全球各遊戲工作室的重大宣布，並將重點介紹即將登陸PS5的第三方遊戲和獨立遊戲，同時分享來自 PlayStation 工作室作團隊的最新動態。
《漫威金剛狼》可能會是發表會主打 《GTA 6》會出現嗎？
提到2026年將登陸PS5的大作，由開發《漫威蜘蛛人》系列團隊Insomniac Games製作的《漫威金剛狼》肯定最受矚目，玩家將扮演金鋼狼展開追尋真相的旅程，遊戲內包含漫畫、電影及原創劇情，有望在這次「State of Play」發表會公開上市日期、實機畫面等。
而Sony自家2026主推的還有大逃殺服務型遊戲《失落星船：馬拉松》：其它自家和第三方遊戲包含《007 First Light》、《LEGO 蝙蝠俠：黑暗騎士傳奇》、以《沙丘》為背景的《Dune: Awakening》、《沙羅週期》、《惡靈古堡9：安魂曲》都有機會在發表會中亮相。
此外，日前一再證實會在2026年11月19日上市的《GTA 6》，雖然預計今年夏天才會展開宣傳，但是否會在「State of Play」發表會被提及也受到關注，說不定能夠過發表會再確認一次《GTA 6》會在今年上市也說不定。
資料來源：PlayStation官網
