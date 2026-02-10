我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（10）日延續強勁態勢，開盤上漲35.09點、來到32439.71點，隨後在台積電創新天價的激勵下，指數最高來到33047.38點，成功站上33000點關卡，創下新高點。今日帶動台股走高的功臣就是權王台積電，昨日台積電美國存託憑證（ADR）盤中最高達359.59美元，創下歷史新高，終場收在355.41美元，為收盤歷史新高，上漲1.88%。不僅如此，台積電9日盤後鉅額交易，最高配對價衝到1870.33元、刷新紀錄，市場解讀，這是替短線挑戰1900元丟出訊號試水溫。盤後資料顯示，台積電9日鉅額配對一共成交9筆，價格帶落在1815元到1870.33元之間，合計1925張、成交金額約35.04億元，最高價1870.33元則成交10張。更關鍵的是低檔承接的位置。當天鉅額成交量最大的一段，集中在1815元這個價位，配對張數達1167張、金額約21.18億元。法人用價差來做推算，若以55.33元的差距換算到指數權重，估計加權指數仍可能有約453點的推升空間，短線觀察區落在32857點附近，並續看能否推進33000點整數關卡。台積電強勁態勢也呈現在今日現貨股價，最高衝至1875元，上漲60元。