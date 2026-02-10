我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《人工生殖法》各黨草案一覽表。（圖／NOWNEWS專題專案中心製）

▲代理孕母立法研議歷程。（圖／NOWNEWS專題專案中心製）

「把子宮當生產工具買賣！」2026年1月8日，立委林淑芬痛批民眾黨所提代孕草案不完善，擇期續審。NOWNEWS專訪民眾黨立委陳昭姿，因子宮不全不孕，她爭取代孕30年，提出最嚴格法案，盼保障各方權益。《人工生殖法》被民眾黨視為優先法案，今（2026）年1月25日民眾黨前主席柯文哲自曝，曾與民進黨總召柯建銘協商，以《人工生殖法》換軍購、總預算案，綠營拒絕最終破局。撇開政治角力，法案應回歸理性探討，陳昭姿接受NOWNEWS專訪，拿出再修正動議版的草案，娓娓道來，她如何制定出全球最嚴格法案。踏進陳昭姿辦公室角落一隅，堆放一疊她2002年的著作《神呀！為什麼不給我一個孩子？》，描述她考上北一女那年，被診斷出先天性子宮不全，不孕成為畢生痛苦。她將痛苦轉為助力，某次投書媒體爭取代孕合法化，卻意外曝光身分後，她挺身而出，與歷經6位衛生署長溝通爭取代孕入法。陳昭姿成為唯一不受「2年條款」辭職的立委，這也說明民眾黨將《人工生殖》視為優先法案的原因。陳昭姿翻開修正草案，告訴NOWNEWS記者，她推動代孕制度長達30年之久，強調台灣代孕技術已到位，但需要的人卻不能用，導致有需求民眾只能到海外尋求服務，或是透過遊走灰色地帶的組織協助，衍生爭議。她把代孕從灰色地帶拉回制度內，歸納出3大核心：先保護孕母、以孩子利益為中心、讓政府負責監管而非放任代孕地下化經營。陳昭姿坦言，我國代孕卡關30年、反彈聲浪都指向同一理由，擔憂代理孕母被剝削。因此她主張法制設計必須「先保障孕母」，建立一套門檻與程序降低風險，國籍與年齡限制、嚴格的身心與家庭社會評估、具備生產經驗等條件、醫學把關與告知義務，並引入「雙律師」概念，委託人與孕母雙方都有獨立法律代理，且孕母律師費由委託方支付，保障其權益。法案強調保障孕母身體自主權，孩子出生後保有2年探視權；若孕母懷孕失敗或是過程中，根據《優生保健法》規範，危及孕母生命、或是胎兒畸型可人工引流，委託方不可求償。相關費用採專戶管理、由主管機關訂定項目與標準，並納入產後對孕母心理諮詢及產後護理費等，均由委託方支付。為顧全兒童最佳利益，陳昭姿透過法律把親子關係釐清，例如孩子出生後，委託人即為親生父母，後續扶養義務、財產繼承權具備法律效力。她點出台灣夫妻赴海外找代孕的風險，回國後讓孩子卡在身分認定等法定程序，反而傷害兒童權益。「代孕需求不會消失，只會改道。」陳昭姿痛批，代孕不立法是一種消極的政策選擇，經濟能力好的人出國、撐不起費用的人被迫等待，甚至尋求遊走灰色地帶的團體找海外代孕，造成風險，「這對各方都沒有保障！」她語氣嚴肅表示。她以美國企業輝達為例，企業補助員工所有人工生殖費用，包含代孕在內，她認為政府應該扛起監管責任，朝向利他型代孕發展。陳昭姿說明這部代孕草案，是根據國健署過去經過專家多次協商、參考國際制度研擬而來，可說是全球最嚴版本。她表示，即便連婦產科出身的國民黨立委陳菁徽，當初審閱後私下向陳昭姿表達，若依此法，恐怕沒人願意當孕母，強調該版草案已十分嚴謹。陳昭姿引用加拿大研究報告指出，訪問180位代孕者順利生產孩子後，均抱持正面的態度，符合她推動代孕的初衷：「成全別人追求幸福，是人生的最高境界。」她強調支撐這項初衷最大關鍵，需建立在健全的法治上，這也是政府必須面對的課題。然而，法縱使訂得再嚴，真能涵蓋孕母與孩子所有層面嗎？民進黨立委林淑芬指出，「代理孕母」牽涉範圍是更複雜的階級、性別與兒童權益問題，不可草率處理。她引述聯合國最新文件強調，多數代理孕母來自低收入家庭，與委託父母存在明顯權力與社會地位落差，且現行制度設計難以充分保障其人身安全與尊嚴。林淑芬質疑，若孕母生產發生意外、孩子有缺陷、委託父母反悔或代理孕母死亡，責任究竟由誰承擔，更批評民眾黨版本以「非商業化」之名，實際壓低補償、變相剝削女性。她直言，代理孕母應另立專法審慎評估，而非倉促合法化。醫界也表達代孕倉促入法的憂慮。台大醫院婦產部生殖內分泌科主任陳美州指出，國外處理代理孕母並非只靠法律條文，而是以高度細緻的「契約治理」為核心。以美國為例，由醫學會提出專業建議，再納入標準化契約，由政府監督而非包辦一切。她強調，契約內容必須鉅細靡遺，從孕母資格（須有無併發症的生育經驗、年齡限制、與前次生產的間隔）、醫療風險告知，到胚胎是否做過染色體檢查、是否同意侵入性檢查或引產，都要事前寫清楚。陳美州指出，若孕母在懷孕過程中因身心健康因素決定終止契約，委託方不得拒絕。她認為，代孕牽涉的風險與倫理極為複雜，唯有透過嚴格資格把關與完善契約，才能真正保障孕母與委託雙方。