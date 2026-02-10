我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高市少年隊配合「115年加強重要節日安全維護工作」，特別於期間針對青少年易聚集之場所執行臨檢盤查。（圖／高市警局少年警察隊提供）

寒假與春節連假將至，為維護青少年身心安全，高市警局少年警察隊近日推出創意短影片，以「神明求籤」為引子，讓家長透過專業協助，得以明白親子陪伴的重要性，進而改變與孩子的相處模式，達到親子和樂相處的狀態。少年警察隊強調，唯有「理解」、「陪伴」與「愛」，才能真正為孩子築起最強大的社會安全網。身為守護青少年的第一層防線，少年警察隊隊長陳仁正深知預防勝於治療，特別向家長呼籲，寒假期間應多留意子女的網路使用狀況，防範遭網路詐騙，並鼓勵孩子從事健康的戶外活動。「陪伴不是時間多，而是要用心」。少年警察隊期許透過這次創意宣導影片與強化勤務作為，與家長攜手營造一個「孩子開心、家長放心、市民安心」的馬年春節影片中，描繪了一對為孩子叛逆、成績退步而焦慮不已的父母，在廟宇求籤問卜，籤詩明示父母應「放下急躁，以陪伴為先」，尋求廟方人員「助哥」解籤時，更在劇中巧妙點出藏頭內容引導父母真正的方向應「找少年隊」，向專業少年警察隊與少年輔導委員會尋求協助。在諮商室場景中，藉由少輔會少輔員精準指出青少年成長階段特性及被瞭解陪伴的需求，也提醒家長：其實僅需要「每日5至10分鐘」的不反駁不指責的專心傾聽和認真詢問孩子生活瑣事，就能達到陪伴的效果。劇中更特別以前後比較的方式，展現出父母傾聽與陪伴後差異畫面。陳仁正更在劇中以溫暖真誠地態度表示：「能改變孩子的，是父母的真心陪伴與理解，因為愛就是最強的力量。」除了柔性的宣導，少年警察隊在115年寒假假期長達30日（1月24日至2月22日，期間涵蓋2月14日至2月22日的春節連假）期間，為避免學子易受同儕誘惑，流連網咖、KTV等場所，甚至有誤觸毒品的風險，每日規劃深夜勤務加強巡查外，更配合「115年加強重要節日安全維護工作」，特別於期間針對青少年易聚集之場所執行臨檢盤查。此次行動以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大主軸，嚴格防制少年犯罪與偏差行為，並同步進行反詐欺、防毒宣導。