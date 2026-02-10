我是廣告 請繼續往下閱讀

原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭檢調搜索，引發外界關注。高金是七連霸立委，在原住民選區屹立不搖，但如今也傳出涉案，因她長期在立法院青島二館，二館「風水不好」的魔咒似乎再度湧現。例如國民黨立委顏寬恒，國會辦公室也在二館。青島二館位於青島東路10號，也就是青島東路與林森南路路口附近。因距離院區最遠，立法院院會表決時的「按鈴7分鐘」規定，就是考量位於二館的立委到達議場，約需7分鐘的路程。目前青島二館的立委除高金素梅外，還有國民黨立委陳玉珍、王育敏、顏寬恒，民進黨立委王義川、民眾黨立委陳昭姿，共6人。資深助理表示，會有此類傳聞，最早是在2006年，當時民進黨立委張川田在任內，因積勞成疾過世，到了2009年，親民黨立委林惠官也因病辭世，兩人年紀都不算太大，又在任內過世，兩人辦公室都在二館。加上二館實在太偏僻，不少立委都對二館敬而遠之。也有一些形象良好的立委，辦公室在二館，但也未能連任成功，例如前立委高嘉瑜、吳育昇。因此許多立委剛上任時，辦公室在二館，不久後都紛紛搬離，如民進黨立委黃捷辦公室原本在二館，但因前立委洪申翰轉任勞動部長，黃捷搬到洪申翰位於一館的辦公室，該辦公室就留給王義川。還有如國民黨立委柯志恩、國民黨立院黨團總召傅崐萁，原本辦公室在二館，現在也都搬到中興大樓。