無黨籍立委高金素梅驚傳涉詐領助理費遭到檢調搜索，今（10日）上午兵分多路搜索高金素梅住所、國會辦公室及案關人員之住居所等共30處，通知高金素梅在內一共18人到案說明。而台北地檢署由主任檢察官曾揚嶺帶隊並指揮國安站至辦公室搜索，外傳高金素梅除了涉及詐領助理費外，其上屆選舉疑似有中國資金挹注。目前仍在搜索中，台北地檢署僅證實發動搜索，未證實是否有違反《反滲透法》、《國家安全法》情形。台北地檢署今（10日）一早對無黨籍立委高金素梅辦公室、住處進行搜索，傳出其在助理費核銷過程中疑似有詐領助理費情形，涉犯貪污治罪條例中利用職務詐取財物罪。值得注意的是，高金素梅位於立法院的辦公室則由主任檢察官曾揚嶺親自帶隊，另指揮調查局國安站進行搜索。而調查局國安站為偵辦共諜案的主力，外傳高金素梅於上屆選舉時，疑似有中國資金挹注其助選。若屬實，高金素梅恐一併觸犯《反滲透法》。對此，台北地檢署證實已對高金素梅發動搜索，而搜索罪名並非《反滲透法》、《國家安全法》，是否藏有隱情引發關注，目前已通知高金素梅等18人到案說明，預計晚間移送台北地檢署複訊。此外，由於目前是立法院會期中，根據《中華民國憲法增修條文》第4條第8項規定，立法委員在會期中除非是現行犯，否則不受逮捕拘禁，若檢調單位後續有意採取進一步的逮捕或聲押行動，依法必須先徵得立法院同意，不能由法院單方面裁定。