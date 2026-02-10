我是廣告 請繼續往下閱讀

「台商重返中國」不買單 過半民眾持反對態度

「九二共識」恢復互動 近半數反對、年輕族群支持度偏高

「鄭習會」支持與反對幾乎打平 國防預算成最大共識焦點

國共兩黨智庫共同舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」於本月3日在中國北京舉行，由國民黨副主席蕭旭岑親自率團出席。不過，論壇才剛落幕不久，最新民調結果隨即出爐，顯示台灣社會對相關議題態度明顯分歧，且反對聲音普遍高於支持；值得關注的是，在「九二共識」議題上，年輕族群的支持度竟高於其他年齡層，引發熱議。中華亞太菁英交流協會今（10）日公布最新民意調查，首先詢問民眾是否支持國民黨與中國共產黨共同舉辦這類論壇？結果顯示，有48.0％民眾表示不支持，支持者僅31.7％，反對比例明顯高於認同，差距多達16.3個百分點。民調進一步詢問，在國共智庫論壇中，國共雙方都強調的「促進台商重返中國」主張，是否獲得民眾支持？結果顯示，有52.7％民眾不表支持，僅32.4％表示認同，顯示相關經濟訴求未能成功說服多數民意。對於國民黨主張在「九二共識」基礎上恢復兩岸互動，民調顯示46.1％民眾表達反對，39.9％表示支持。協會指出，問項中並未明確點出北京版本的「九二共識」與「一國兩制」之間的連結，可能導致部分受訪者產生認知落差。值得注意的是，，協會分析，這或反映中國針對年輕世代的統戰與影響策略，已產生一定效果。在「國共智庫論壇」後，外界盛傳國民黨主席鄭麗文可能與中國國家主席習近平會面，針對「鄭習會」議題，民意呈現拉鋸狀態，有44.4％民眾不支持，43.2％表示支持，雙方差距極小。不過，談到國民黨在立法院多次阻擋國防預算與軍購相關法案，民意態度則相對明確，調查結果顯示，54.7％民眾表達反對，已超越半數，僅34.9％表示認同，且未表態比例僅10.4％，為所有題目中最低，凸顯國防議題已成為社會高度關注的核心議題。本次民調由中華亞太菁英交流協會委託大地民意研究公司執行，調查時間為2026年2月6日至2月7日，採用市話訪問方式，針對全台22縣市、年滿18歲以上民眾，成功訪問共計1,015人，並依戶籍地行政區、性別與年齡進行多重加權處理，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.08％。