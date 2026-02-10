我是廣告 請繼續往下閱讀

鴻海昨日至今（10）日一連兩天舉行集團年終展望大會，今年大會以「回顧騰飛轉型3+3+3全球佈局、展望永續新局CMM版圖躍升」為主軸，匯聚海內外近千名鴻海同仁，以及數十位高階主管，集團董事長劉揚偉強調，AI仍是集團重要的核心成長引擎。大會現場匯聚了海內外近1000名鴻海同仁，以及數十位並表子公司、關聯企業的董事長與總經理等高階主管齊聚一堂，展現集團強大的凝聚力。今年大會邀請包括鴻海、工業富聯、鴻騰精密、富智康、鴻華先進等次集團的董事長與 CEO輪流上台，透過深度分享，展現過去一年的經營實績，並描繪未來CMM 版圖躍升的戰略藍圖。劉揚偉致詞表示，特別感謝全體同仁的辛勤付出，讓集團在去年成功創下8.1 兆元營收的歷史佳績，他強調，AI 仍是集團重要的核心成長引擎，也再次提及「分享、合作、共榮」的精神，是集團實現永續發展不可或缺的基石。鴻海元月營收年增35.5%、月減15.3%，達7300億元。外資法人仍看好鴻海第一季業績表現可望優於季節性水準，高盛證券仍維持400元的業內最高目標價及「買進」評等，摩根士丹利證券（大摩）也重申317元目標價及「優於大盤」評等。