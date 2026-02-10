我是廣告 請繼續往下閱讀

大廠「光速」卡位 桃園觀音成吸金黑洞

▲2026 年初科技業擴廠熱潮湧現，桃園、新竹等產業園區資源集中，成為指標大廠搶先卡位的首選區域 。（圖／台灣房屋提供）

揭密！倉儲物流業需求狠甩科技業

2026 工商地產紅盤見證產業韌性

台灣經濟展現強勁動能，2025 年經濟成長率創下 15 年來新高的 8.63% ，這股氣勢直接引爆 2026 年初的工業地產市場 。指標性大廠紛紛出手搶地，其中台光電（2383）豪擲 27.8 億元購入桃園觀音萬坪廠房，震撼業界 。然而專家指出，除了火熱的 AI 科技業，背後還有一個產業的購廠需求量竟然更驚人。根據台灣房屋集團趨勢中心整理公開資訊觀測站資料，今年初，建物達 1萬0185.13 坪，土地更突破萬坪 。台灣房屋觀音直營店店長彭勝奎分析，。此外，該區基本設施齊全，且，成為企業投資設廠的首選，形成強大的產業鏈集聚效應 。儘管 AI 產業是全球焦點，但根據台灣房屋工業地產中心統計，目前工業地產買方，占比約二成，領先科技業與食品製造業 。台灣房屋集團工業地產中心執行長陳璟葵分析，倉儲物流業不僅需求量大，購廠門檻更是驚人，。相較之下，科技業與資訊服務業的土地需求約從 2000 坪起跳 。除了台光電，。陳璟葵表示，2026 年 1 月工商地產開出紅盤，反映出台灣產業在等領域的全面布局 。這波「購廠熱」不僅是數字的競爭，更是台灣產業韌性與機動性的展現 。隨著科技與 AI 產業持續拓展，全台工業地產戰火預計將延燒整年度 。