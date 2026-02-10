台灣經濟展現強勁動能，2025 年經濟成長率創下 15 年來新高的 8.63% ，這股氣勢直接引爆 2026 年初的工業地產市場 。指標性大廠紛紛出手搶地，其中台光電（2383）豪擲 27.8 億元購入桃園觀音萬坪廠房，震撼業界 。然而專家指出，除了火熱的 AI 科技業，背後還有一個產業的購廠需求量竟然更驚人。
大廠「光速」卡位 桃園觀音成吸金黑洞
根據台灣房屋集團趨勢中心整理公開資訊觀測站資料，今年初台光電大手筆向遠東新世紀買下桃園觀音產業園區廠房，建物達 1萬0185.13 坪，土地更突破萬坪 。
台灣房屋觀音直營店店長彭勝奎分析，觀音產業園區坐擁桃園機場、西濱快速道路與國道二號的物流優勢 。此外，該區基本設施齊全，且地價較龜山、中壢等精華區更具競爭力，成為企業投資設廠的首選，形成強大的產業鏈集聚效應 。
揭密！倉儲物流業需求狠甩科技業
儘管 AI 產業是全球焦點，但根據台灣房屋工業地產中心統計，目前工業地產買方需求量最大的其實是「倉儲物流業」，占比約二成，領先科技業與食品製造業 。
台灣房屋集團工業地產中心執行長陳璟葵分析，倉儲物流業不僅需求量大，購廠門檻更是驚人，土地面積動輒需要 5000 至 1萬坪 。相較之下，科技業與資訊服務業的土地需求約從 2000 坪起跳 。
2026 工商地產紅盤見證產業韌性
除了台光電，力成科技（6239）也斥資 17.8 億元購入新竹產業園區 6117 坪廠房；巧新科技（1563）則在嘉義大埔美園區砸下 12.3 億元擴廠 。陳璟葵表示，2026 年 1 月工商地產開出紅盤，反映出台灣產業在儲能、電動車、雲端運算及晶片封測等領域的全面布局 。
這波「購廠熱」不僅是數字的競爭，更是台灣產業韌性與機動性的展現 。隨著科技與 AI 產業持續拓展，全台工業地產戰火預計將延燒整年度 。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
