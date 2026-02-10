我是廣告 請繼續往下閱讀

無黨籍山地原住民立委高金素梅今（10）日清晨驚傳遭檢調突擊搜索！台北地檢署證實，高金素梅與其助理因涉嫌詐領助理費、違反《醫療器材管理法》及詐領協會補助款，由調查局國安站報請指揮偵辦。檢調於今日清晨6點多兵分30路，同步搜索高金素梅位於陽明山的住處、國會辦公室及相關涉案人居所，並將約談高金素梅、張姓助理、台東縣議員陳政宗、屏東縣議員越秋女及花蓮縣議員簡智隆等共18人到案說明。北檢指出，針對無黨籍立法委員高金素梅及其張姓助理等人，因涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法以及詐領協會補助款等多項爭議，承辦主任檢察官與檢察官於今日指揮調查局官員，持法院核發之搜索票，同步針對高金委員的住所、國會辦公室以及相關人員住處等30個地點進行搜索。北檢表示，目前檢調單位已通知高金委員、張姓助理、台東議員陳政宗、屏東議員越秋女、花蓮議員簡智隆等共18人到案說明，以進一步釐清相關案情與細節。北檢強調，由於本案涉及公眾人物並受到社會高度關注，檢察機關在審酌公共利益與保護當事人權益後，認有必要對外說明，故依照偵查不公開作業辦法之相關規定，公開上述偵辦進度。