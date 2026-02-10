我是廣告 請繼續往下閱讀

並可開始貼春聯。

▲農曆臘月廿八：俗諺「二十八，洗邋遢」，大掃除收尾，將身體、衣物洗乾淨，並可開始貼春聯。(示意圖／記者黃守作攝)

▲「送神日」，一早準備供品拜家神、謝灶神後，神明們就會返回天庭過春節，送神日主要是為了感謝神明這一年的庇佑與照顧。（示意圖／shutterstock）

1、神像 2、神明香爐 3、祖先牌位 4、祖先香爐 5、神明桌。

農曆年前別忘記也送神去放年假！明（11）日農曆臘月廿四為「送神日」，早上準備供品拜家神、謝灶神後，神明們就會返回天庭過春節，趁這一天感謝神明這一年的庇佑與照顧，《NOWNEWS》整理農曆年前必做事項，教你送神日供品準備、拜拜時間、送神順序一次收。送神、祭灶神可以同一天進行，拜家神、謝灶神。祈求灶神「上天言好事，下界保平安」，並且送神後進行「清屯」（清理神桌、香爐），並展開家中大掃除，除去一年的晦氣。俗諺「二十六，燉大肉」，傳統會在這天採買、處理過年所需的肉品。俗諺「二十七，殺公雞」，準備三牲祭品；也是採辦年貨的最後衝刺時間。俗諺「二十八，洗邋遢」，大掃除收尾，將身體、衣物洗乾淨，祭祖、拜地基主，晚上全家圍爐吃年夜飯祭拜地點：家中神明廳供品準備：三牲、水果、三杯酒、湯圓、發糕、糖果金紙準備：壽金、四方金、甲馬祭拜地點：廚房瓦斯爐前擺桌子供品準備：三牲、水果、三杯酒、湯圓、發糕、麥芽糖（糖果越黏越好）金紙準備：壽金、刈金、甲馬以上祭拜方式和供品、金紙準備內容，依各家、各地習俗和習慣有所差異。據說灶神喜歡吃甜食，因此祭拜灶神時，準備糖果可以讓祂開心，回到天庭後就可以跟玉皇大帝多說好話，且糖果越黏越好，像是等，即是希望可以黏住灶神的嘴巴，別讓祂多嘴。而準備「送神要早，迎神要晚」，臘月廿四這天送神要盡量早點送，讓眾神可以早點返回天庭過新年。祭拜眾神、送神的最佳時間為臘月廿四的子時到午時前，以今年為例，臘月廿四日子時是1月22日晚上23點至凌晨1時，那麼最佳的送神時間就是1月22日23:00至1月23日上午11:00前。命理專家楊登嵙建議可以向神明祈願「今日是農曆12月24日送神日子，弟子（信女）○○○誠心誠意準備一些供品及天金、壽金、甲馬，送家中眾神佛儘早到天庭坐好位，為弟子（信女）闔家說好話，來年福祿壽財喜五福臨門，繼續保佑我們全家平安順利。」「送神」完後，要緊接著再到神位前燒香秉告神明及祖先，即將進行「清屯」，也就是依序清理家中。一定要把握清屯時，將堆放在神明廳的雜物都清理掉，因為堆放雜物會使不好的穢氣積蓄在神明廳內，雜物會阻擾氣場流動，氣場一旦堵塞，家運也會跟著遇到困難，全家人的工作運、事業運、學業運都會停滯不前。