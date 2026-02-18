2026年來到二月中下旬，許多民眾已規劃在三月前往日本賞櫻，在三月初日本櫻花大多未開，不過也別擔心，日本早開的「河津櫻」已在二月中上旬就逐漸開花，若近期前往東京，也有不少地點能打卡拍照。
河津櫻二月中下旬就盛開
根據日本氣象株式會社的河津櫻今年度稍早的開花預測，推測櫻花從休眠解除的時間大致與往年相當，或略為提前；而在解除休眠之後，由於12月至1月中旬氣溫偏高，生長進度比往年更快，因此無論是開花時間或滿開時間，都將明顯早於往年。
目前河津町各地已陸續開始開花，部分地點在二月中下旬就有望進入滿開狀態。
根據NHK報導，在靜岡縣河津町，宣告早春來臨的「河津櫻祭」於7日正式登場。河津町沿著河津川約4公里的河岸，種植了約850棵河津櫻。今年部分地區已經開始開花，整體開花進度比去年更早。
「河津櫻祭」自2月7日展開，一路舉行到3月8日，期間預定安排夜櫻燈光點燈，前來造訪的遊客在逐漸染上粉紅色的櫻花林道中漫步，根據靜岡縣立伊豆農業研究中心表示，河津櫻預計將於本月中旬至下旬迎來滿開。
至於河津町的交通方式，只要搭乘伊豆急行線，至河津站下車後步行約10分鐘就可抵達。
東京有哪些地方能看河津櫻？
此外，朝日新聞也提到，在東京都江東區，位於都立木場公園旁流經的大橫川沿岸，早開的櫻花已開始綻放。在寒冷的天空下，深粉紅色的花朵為來往行人的目光帶來賞心悅目的景致。
江東區役所表示，沿著河岸約500公尺的步道上，種植了24棵品種不明，被稱為「早開櫻花」的櫻花樹，以及86棵河津櫻。河津櫻的原木位於伊豆半島靜岡縣河津町，花色比染井吉野櫻稍深，呈現較濃的粉紅色。每年大約在2月中旬開始開花，與早開櫻花能讓民眾一路欣賞到3月底。
東京都另一處知名河津櫻觀賞處位在江戶川區渚公園 （なぎさ公園），此處約種植100河津櫻花樹，通常在二月下旬盛開。
在江戶川區以及江東區，還有舊中川河津櫻與亀戸中央公園兩處地點能觀賞部分河津櫻，都是打卡拍照的可行地點。
另一方面，在東京著名的晴空塔前東武橋頭，有一處拍照聖地，在此處有兩株河津櫻，透過角度可拍出櫻花包圍晴空塔的景象，吸引許多民眾前來。
