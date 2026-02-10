我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國政壇再掀震撼彈，臉書粉專「泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป๋า」引述泰國媒體《The Reporter》報導指出，泰國國家反貪腐委員會（ป.ป.ช.）已一致決議，認定前進黨（ก้าวไกล）共44名前國會議員嚴重違反道德標準，案件將在30天內移送最高法院裁定，消息一出立即引發政壇與社群高度關注。綜合泰國媒體報導，這44人由前進黨前黨魁皮塔（พิธา ลิ้มเจริญรัตน์）為首，主因是在任內共同提出修正《刑法》第112條的草案，遭認定涉及削弱王室保護機制。其中，有10人於本次大選中再次當選國會議員，後續政治影響備受矚目。國家反貪腐委員會秘書長兼發言人素拉蓬．英他塔翁（สุรพงษ์ อินทรถาวร）說明，該案原本預計於2025年底前完成調查，但因多名被指控人提出異議、請願並要求口頭陳述，委員會基於司法正義原則，允許所有人充分說明，導致審查時間拉長，直至近日才完成最終審議。反貪腐委員會一致認定，44名被指控人共同提出的修法內容，屬於違憲或牴觸憲法行為，且構成嚴重違反道德標準。委員會指出，相關行為意圖透過立法程序削弱對王室的保護，未能維護以國王為元首的民主政體，對國家、社會及公共秩序造成廣泛且嚴重的損害。委員會同時強調，雖然提出修法草案是國會議員的權利，但仍須受憲法框架約束。即便國會秘書長曾依議事規則提出警示，相關人員仍堅持推動草案，且該修法內容還被納入競選政策，顯示屬於共同且不可分割的行為，並援引憲法法院第3/2567號判決作為判例依據。依最終決議，國家反貪腐委員會將在30天內，把全案與審查意見送交最高法院，請求裁定是否構成「嚴重違反道德標準」。隨著案件進入司法程序，前進黨未來動向、相關人士政治前途，以及對泰國政局的連鎖效應，勢必成為接下來最受關注的焦點之一。