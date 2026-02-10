我是廣告 請繼續往下閱讀

▲事發於第三節中段，當時活塞以70：62領先。黃蜂隊迪亞巴特（Moussa Diabate）在防守時對杜倫（Jalen Duren）凶狠犯規，隨後兩人發生口角。（圖／路透／達志影像）

在全明星賽周末即將到來之際，NBA賽場爆發了本季最醜陋的一場全武行。在昨日底特律活塞作客夏洛特黃蜂的比賽中，兩隊在第三節爆發大規模肢體衝突。其中活塞隊中鋒史都華（Isaiah Stewart）無視禁令從替補席衝入賽場攻擊對手的行為，引發全美熱議。ESPN薪資專家馬克斯（Bobby Marks）更直言，這名「慣犯」可能面臨極長一段時間的禁賽處分。事發於第三節中段，當時活塞以70：62領先。黃蜂隊迪亞巴特（Moussa Diabate）在防守時對杜倫（Jalen Duren）凶狠犯規，隨後兩人發生口角。情緒失控的杜倫率先伸手推向迪亞巴特的面部，導致場面瞬間失控，雙方球員與教練團清空板凳湧入賽場。就在混亂中，黃蜂球星布里吉斯（Miles Bridges）嘗試向杜倫揮拳。此時，原本未在場上比賽、坐在替補席的史都華竟如同「坦克」般衝入賽場，直接鎖定布里吉斯並發動攻擊。這場被譽為「年度之戰」的鬥毆，最終導致4名球員遭到驅逐出場：包括活塞的杜倫、史都華，以及黃蜂的迪亞巴特與布里吉斯。針對史都華衝離替補席的行為，各界普遍預期NBA官方將祭出重罰。ESPN薪資專家馬克斯在X平台上表示：「我們將很長一段時間見不到史都華了，他過去多次不道德行為的歷史肯定會被列入裁決考慮。」史都華過去已有4次被禁賽的紀錄。上個賽季在對陣灰狼的衝突中，他才因「重複性的非體育道德行為」被禁賽2場。由於此次他是在非比賽狀態下從替補席衝入場內參與鬥毆，這在NBA規章中屬於極度嚴重的違規，預計禁賽場次將從5場起跳，甚至可能無限期禁賽。這場混戰也在球員圈引發轟動，紐約尼克球星哈特（Josh Hart）興奮發文大喊：「他們開打了（THEY SCRAPPIN）！」尼克後衛克拉克森（Jordan Clarkson）則簡短評論：「該死（Damn）。」媒體Rob Perez將此戰譽為「年度最佳鬥毆」，形容現場氣氛如同摔角狂熱（Wrestlemania），特別是這場比賽還終結了東區黑馬黃蜂隊的9連勝，戲劇張力直接拉滿。儘管衝突讓比賽一度停擺，活塞最終仍以110：104擊敗黃蜂，完成賽季雙殺。杜倫賽後對衝突表示遺憾：「這就是一場對抗太激烈的比賽，情緒都上來了，但我們還是得專注於籃球。」NBA官方預計將在今日晚些時候正式公布相關球員的禁賽與罰款細節。