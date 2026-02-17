我是廣告 請繼續往下閱讀

過年走春、拜年，不僅是社交禮儀，竟然可以降低未來罹患糖尿病的風險？減重專科醫師劉曜增指出，許多民眾談到糖尿病預防，只會想到飲食與運動，但其實「社交互動」也會影響血糖。發表於《Nature Human Behaviour》的一項大型研究顯示，社交與體內特定血漿蛋白質的表現相關，當身體在長期缺乏社交的狀態下，出現這種特定的蛋白質表現型態時，未來罹患糖尿病的風險可能是一般人的 2 倍以上。研究利用 英國生物樣本庫（UK Biobank），分析 42,062 名、平均年齡約 56.4 歲的受試者，追蹤長達 14 年，並將符合「獨居」、「社交接觸少於每月一次」、「參加社交活動少於每週一次」三項條件中兩項者，定義為「社交孤立」。結果發現，有多達 175 種蛋白質與長期孤立呈現顯著關聯，其中超過 50%在後續追蹤中， 與第二型糖尿病、心血管疾病與中風風險有關。尤其是一個參與代謝過程、且與糖尿病關聯性最強的蛋白質群組「M8 模組」，與未來罹患糖尿病的風險顯著相關，比一般人增加 2.14 倍。高雄初日診所醫師劉曜增解釋，當長輩年紀漸長、生活圈縮小、越來越少出門與人互動時，即使飲食清淡，仍可能影響身體代謝系統的平衡。相對地，適當的社交關係有助於調節體內的發炎反應、抗病毒系統與代謝相關機制。換言之，不論是否為長輩，只要長期宅在家中、缺乏實際的人際互動，就可能反覆啟動身體的壓力反應系統，導致慢性發炎，成為慢性病的溫床。因此，趁著過年難得的長假，全家一起外出走春、拜年，這類「增強親社會行為」的日常互動，不僅能活絡感情，也有助於阻止因長期孤立所引發的不利生理變化，打破潛在的健康風險循環。就是不想出門人擠人? 劉曜增也提供3個簡單的「社交建議」，不跑景點一樣有走春效果。1、固定飯後散步每天飯後和家人到附近公園、河濱或巷口走一走，跟鄰居打聲招呼、聊幾句天，就是一種溫和卻有效的社交刺激。距離不是重點，重點是「出門加互動」。2、邀約親朋好友來作客若長輩行動不便，或因天氣因素不方便外出，可主動邀請親友到家中聊天。重點不在形式，是面對面的交流。讓生活「有人味」，就有助於降低長時間孤立帶來的生理壓力。3、飲食要有底線走春或團聚不代表飲食可以完全「放飛」。建議進食順序以水、肉、菜、飯、果為原則，幫助降低血糖波動。甜點與年菜可採分食方式，多補充蔬菜與蛋白質，避免整天高糖高油，抵銷社交帶來的好處。劉曜增提醒，社交互動能為健康加分，但對本身已有糖尿病、高血壓或代謝異常的族群而言，過年期間仍不能因此忽略身體監測。年節期間應持續量測血糖與血壓，若出現數值波動明顯、控制變差，或短時間內腰圍增加、褲頭明顯變緊，年假結束後應及早回診評估，避免年節累積的負擔，變成長期的健康問題。