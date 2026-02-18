大年初二是不少出嫁女兒回娘家的日子，命理老師柯柏成表示，他個人比較主張除夕回娘家，但最傳統的規矩是一早前往，吃完午餐大約下午三四點就要離開，在此之前可以先到娘家附近土地公廟拜橘子，當天的財福神都在正北方，將橘子帶回娘家放在正北方，給娘家人吃平安，數量要以奇數為主，為娘家帶來財氣福氣。
柯柏成表示，初二有個開運的方法，女兒在回娘家的路上，可以先到娘家管區的土地公廟拜拜，因為這天是土地公的頭牙，可為娘家祈福；當天的財福神都在正北方，伴手禮記得多帶籃橘子，這盤橘子是回娘家路上已經供過土地公的，帶回娘家給娘家人吃平安，數量以奇數為主，到娘家擺盤後放在娘家的正北方即可。
柯柏成提醒，娘家人隨時吃都可以，但回娘家的女兒及女婿就不要去吃這盤橘子，也要提醒娘家人已經供過土地公的橘子就不要再供祖先。
此外，《NOWNEWS今日新聞》也整理初二回娘家的禁忌如下：
禁忌1.空手回娘家
俗話說「千里送鵝毛，禮輕情意重」，傳統認為已婚女兒攜夫婿在初二「回門日」回娘家探望父母需帶禮物，不論是紅包、喜氣洋洋的禮盒，還是爸媽最愛的小點心，象徵對父母的孝順，也有自己在夫家生活美滿的好兆頭。
禁忌2.在娘家過夜
雖然回娘家是一天中最幸福的時刻，可以吃到熟悉的飯菜！但根據習俗，初二探親應在傍晚前離開，傳統認為，出嫁女兒若留宿娘家，可能會影響娘家的運勢，財運可能被女兒的「外家運」帶走，甚至有「斷香火」的忌諱。當然，這也提醒我們要珍惜每分每秒，把握白天與家人好好相聚！
禁忌3.洗衣服
初一、初二是水神生日，避免洗衣服或大量用水的活動，以表達對神明的敬意，也避免觸怒神明。此外，水也象徵財富，這時候就別讓它「流走」了！能會影響新年的財運唷。 過年除夕至初五期間，家中的財氣正聚集，避免掃地和倒垃圾，小心財運被「掃出門」或「倒掉」，任何形式的清理行為都會被視為將運氣與福氣清空。這期間就放下掃帚，好好休息，享受與家人的團聚時光。
禁忌4.掃地、倒垃圾
禁忌5.說不吉利的話
過年期間，說話可是件大事！避免提到「死」、「破」、「輸」等不吉利的字眼，為新年討個好彩頭。
禁忌6.打破物品
打破碗、杯子等物品被認為會帶來不幸，特別是新年期間。但別慌，若不慎打破物品，說一句「碎碎（歲歲）平安」就能轉化成好運。
禁忌7.討債或借錢
過年期間，財氣最敏感，討債和借錢都被認為會破壞新年的喜慶氣氛。討債被視為不吉利，象徵一年的財運會陷入困境；而借錢則被認為會「借走財氣」，將這些事情延後處理，讓整個新年都和和氣氣，財運也會更穩定。
禁忌8.睡午覺
過年期間，白天睡覺可能被認為是懶散的象徵，甚至暗示未來一年的事業會懈怠，影響事業運勢。
禁忌9.回門禮紅包單數
初二已婚女兒攜夫婿「回門」的日子，女兒通常會帶禮物或紅包給父母，以表達孝心和感恩之情。傳統觀念認為，單數代表陰、孤單、不完整，與婚姻生活的圓滿相悖。因此，回門禮選擇雙數、陽數，寓意成雙成對，象徵婚姻幸福美滿。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
柯柏成提醒，娘家人隨時吃都可以，但回娘家的女兒及女婿就不要去吃這盤橘子，也要提醒娘家人已經供過土地公的橘子就不要再供祖先。
此外，《NOWNEWS今日新聞》也整理初二回娘家的禁忌如下：
禁忌1.空手回娘家
禁忌2.在娘家過夜
禁忌3.洗衣服
禁忌4.掃地、倒垃圾
禁忌5.說不吉利的話
過年期間，說話可是件大事！避免提到「死」、「破」、「輸」等不吉利的字眼，為新年討個好彩頭。
禁忌6.打破物品
打破碗、杯子等物品被認為會帶來不幸，特別是新年期間。但別慌，若不慎打破物品，說一句「碎碎（歲歲）平安」就能轉化成好運。
禁忌7.討債或借錢
過年期間，財氣最敏感，討債和借錢都被認為會破壞新年的喜慶氣氛。討債被視為不吉利，象徵一年的財運會陷入困境；而借錢則被認為會「借走財氣」，將這些事情延後處理，讓整個新年都和和氣氣，財運也會更穩定。
禁忌8.睡午覺
過年期間，白天睡覺可能被認為是懶散的象徵，甚至暗示未來一年的事業會懈怠，影響事業運勢。
禁忌9.回門禮紅包單數
初二已婚女兒攜夫婿「回門」的日子，女兒通常會帶禮物或紅包給父母，以表達孝心和感恩之情。傳統觀念認為，單數代表陰、孤單、不完整，與婚姻生活的圓滿相悖。因此，回門禮選擇雙數、陽數，寓意成雙成對，象徵婚姻幸福美滿。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
更多「2026過年」相關新聞。