大年初二是不少出嫁女兒回娘家的日子，命理老師柯柏成表示，他個人比較主張除夕回娘家，但最傳統的規矩是一早前往，吃完午餐大約下午三四點就要離開，在此之前可以先到娘家附近土地公廟拜橘子，當天的財福神都在正北方，將橘子帶回娘家放在正北方，給娘家人吃平安，數量要以奇數為主，為娘家帶來財氣福氣。柯柏成表示，初二有個開運的方法，女兒在回娘家的路上，可以先到娘家管區的土地公廟拜拜，因為這天是土地公的頭牙，可為娘家祈福；當天的財福神都在正北方，伴手禮記得多帶籃橘子，這盤橘子是回娘家路上已經供過土地公的，帶回娘家給娘家人吃平安，數量以奇數為主，到娘家擺盤後放在娘家的正北方即可。柯柏成提醒，娘家人隨時吃都可以，但回娘家的女兒及女婿就不要去吃這盤橘子，也要提醒娘家人已經供過土地公的橘子就不要再供祖先。此外，《NOWNEWS今日新聞》也整理初二回娘家的禁忌如下：