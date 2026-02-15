我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆新年被視為一年財運的開端，民俗觀點認為，過年期間的行為象徵著整年的運勢走向，如果一不小心犯了禁忌，很可能會「破財一整年」。《NOWNEWS今日新聞》整理新春期間 6 大破財禁忌，提醒讀者避免踩雷，為自己守住財氣、替新的一年開好局。象徵把財氣掃出門，建議初一避免大掃除。容易有「錢留不住」的心理暗示，可先留 3 至 7 天。壓歲錢建議至少要保留到初五。象徵財庫不穩，新年前可先整理或更換錢包。象徵整年財務壓力循環。抱怨、說窮、說倒楣，容易讓自己陷入負向能量。除了初三有「睏到飽」的習俗外，初一千萬不要貪睡，否則會影響整年運勢，導致懶散。