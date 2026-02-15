農曆新年被視為一年財運的開端，民俗觀點認為，過年期間的行為象徵著整年的運勢走向，如果一不小心犯了禁忌，很可能會「破財一整年」。《NOWNEWS今日新聞》整理新春期間 6 大破財禁忌，提醒讀者避免踩雷，為自己守住財氣、替新的一年開好局。

我是廣告 請繼續往下閱讀

一、初一亂倒垃圾、掃地

象徵把財氣掃出門，建議初一避免大掃除。


二、紅包馬上花掉

容易有「錢留不住」的心理暗示，可先留 3 至 7 天。壓歲錢建議至少要保留到初五。


三、錢包凌亂、破舊

象徵財庫不穩，新年前可先整理或更換錢包。


四、過年期間借錢給人或向人借錢

象徵整年財務壓力循環。


五、口出負面話語

抱怨、說窮、說倒楣，容易讓自己陷入負向能量。


六、貪睡

除了初三有「睏到飽」的習俗外，初一千萬不要貪睡，否則會影響整年運勢，導致懶散。


※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 
相關新聞

春節、228連假「國道客運優惠」出爐！搭配常客優惠　最低達42折

懶人包／春節計程車加價收費一覽表！22縣市加成期間、費用出爐

春節出國疫情注意！日韓流感上升　東南亞「蟲媒傳染病」持續

春節旅客留意！虎航桃機起飛前1小時要完成報到、登機門檢查行李