▲鄭伊健（右二）在劇中飾演脾氣火爆的刑警，提到拍攝時最具挑戰的部分，他笑說：「聽我講國語。」（圖／八大電視提供）

懸疑推理劇《百萬人推理》由香港天王鄭伊健主演，近日攜手婁峻碩、大霈（李霈瑜）等演員到《娛樂百分百》YouTube 頻道單元「CHATGTV」宣傳。首次與男神鄭伊健合作，大霈透露對方一點架子都沒有、私下相當隨和，更爆料鄭伊健「隨時隨地都在想下班」。在劇中，鄭伊健飾演脾氣火爆的刑警，婁峻碩化身屁孩感十足的網紅，大霈則飾演總是黏在前輩身邊、卻又常扯後腿的菜鳥警察。談到拍攝時最具挑戰的部分，鄭伊健笑說：「聽我講國語。」大霈替他緩頰：「伊健哥總覺得自己的國語不夠好，怕影響大家表演，但拍戲常常是接招拆招，其實沒有那麼嚴重。」三人因戲首度合作，大霈回想初次見到鄭伊健，對方一點架子都沒有、私下相當隨和，笑著爆料鄭伊健最可愛的一點是「他隨時隨地都在想下班」，婁峻碩也形容鄭伊健就像個大男孩，什麼都能聊、毫無距離感，直言：「開拍前壓力真的很大，畢竟是螢幕上的傳奇人物，沒想到本人完全沒有架子。」鄭伊健難得現身綜藝訪談節目，面對節目主持人小賴（賴晏駒）出題考驗演技，他輕鬆接招，現場即興詮釋「被捅一刀」倒臥在地演技，讓全場看了立刻掌聲如雷。接續挑戰的婁峻碩直呼倍感壓力，說：「天啊！我不知道要怎麼演！」鄭伊健精湛演技讓眾人讚嘆。而農曆新年將近，鄭伊健分享香港過年紅包文化相當盛行，不只包給晚輩，連朋友、平輩，甚至連大樓管理員也都會收到紅包，外出用餐還會特別包給服務人員。本集內容於今（10）日晚間9點在八大電視《娛樂百分百》YouTube 頻道上架。