2025年2月發售的《魔物獵人 荒野》將在今年2月18日執行最終版本更新，卡普空（Capcom）今（10）日釋出總製作人辻本良三拍攝的一週年寄語影片，除了提到1.041版本更新內容外，也證實新版大型資料片DLC正在開發中，今年夏季開始會陸續公布資訊。
《魔物獵人 荒野》最終更新 歷戰王鎖刃龍降臨
辻本良三在影片中說明《魔物獵人 荒野》2月18日最後更新內容，包括「歷戰王鎖刃龍」將透過活動任務登場，以及「煌雷龍、波衣龍、獄焰鱆、凍蜂龍」等歷戰王的10星挑戰，玩家可以透過任務獲得高稀有度護石的「老舊護身符」和外觀裝備等。
《魔物獵人》新版大型資料片DLC開發中
《魔物獵人 荒野》本次Ver 1.041的更新詳細內容已在官方網站與影片中進行了初步介紹，將是本作現有版本的最後一波主要調整，並針對PC版改善效能、畫質等；玩家們熟悉的祭典也會輪流舉辦，做為《魔物獵人 荒野》最後的慶典。
此外，辻本良三在影片結尾強調，《魔物獵人》新版大型資料片DLC已經在開發中，規模將類似之前的《魔物獵人世界 冰原》、《魔物獵人崛起 破曉》，官方預計今年夏天開始陸續公布資訊。
《魔物獵人 荒野》1.041版本更新重點
1、作為歷戰王壓軸的「歷戰王鎖刃龍」登場。
2、實裝「原創武器與飾物設計大賽」的最佳作品。
3、紀念《魔物獵人 物語 3：命運雙龍》發售，將推出與主角一同冒險的皇家艾路「盧迪」的隨從艾路防具，以及特別的飾物。
資料來源：《魔物獵人 荒野》官網
