嘉義房價狂漲 17.7% 科技利多加持傲視全台

▲2024-2025 年全台高鐵站周邊房價變動統計表。嘉義站以 17.7% 漲幅傲視全台 ，桃園站則以 -7.9% 跌幅居全台之冠 ，顯示高基期蛋黃區正面臨階段性價格盤整 。（圖／住商機構提供）

青埔竹北神話破滅？ 限貸令重擊高基期蛋黃區

軌道經濟非萬靈丹 回歸自住需求避免賣壓盤整

2026 農曆春節返鄉潮將至，北漂族恐發現「軌道經濟」神話正悄然洗牌。根據最新實價登錄顯示，2025 年高鐵房價走勢出現驚人反差：過去的保值神區桃園、新竹、板橋與左營罕見出現修正，桃園站跌幅更逼近 8% 居全台之冠 。反觀嘉義高鐵房價受惠於低基期與科技紅利，大漲 17.7% 奪下漲幅王 。這波 2026 房市趨勢揭示，單純靠交通議題已非必勝公式。根據住商機構統計，2025 年嘉義站周邊房價從，距離 3 字頭僅一步之遙 。住商不動產嘉義故宮南院加盟店店東吳宗翰分析，嘉義站大漲主因有二：一是長期處於 1~2 字頭的低基期優勢，對投資客極具吸引力；二是半導體大廠實質進駐設廠，帶動未來高端就業紅利，讓區域房價具備強大支撐力 。相較於嘉義的熱絡，過往房市領頭羊桃園、新竹站卻「慘遭滑鐵盧」。；新竹站亦下跌 4.4% 。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，受央行第七波信用管制與限貸令影響，加上 2025 年面臨大量交屋潮，投資人求獲利了結，議價空間因此擴大 。數據顯示，包括板橋、左營在內共有 4 個站點房價下修，顯示軌道經濟並非房價的萬靈丹 。賴志昶提醒，部分區域房價漲速過快，。在 2026 房市趨勢盤整期下，購屋人應回歸自身財務能力與實際居住需求，評估物件的長線價值，避免在高點追高卡關 。