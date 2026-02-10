我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國曼谷最具代表性的觀光地標之一「恰圖恰市集（Chatuchak Market）」，昨天（9日）深夜突然竄出猛烈火勢，熊熊火光照亮夜空，讓不少附近居民嚇得不輕。萬幸的是火災發生時市集已經打烊，未造成任何人員傷亡，但至少48間店鋪遭到波及，損失情況仍待進一步清查。綜合外國媒體報導，深受台灣與國際遊客喜愛的恰圖恰市集，於當地時間晚間10時42分發生火警。根據《泰國民族報（The Nation）》報導，消防單位在接獲通報後，立即出動多輛消防車與人力趕往現場，全力控制火勢，現場一度濃煙密布。這起火警動員至少9個消防分局支援。消防人員抵達時，火勢仍持續燃燒，直到晚間11時15分左右才成功控制。起火與受災區域多集中在服飾攤位，初步統計至少48間店鋪受到影響，所幸並未傳出人員受困或受傷。消防人員初步研判，起火原因疑似為電線走火，但實際肇因仍需進一步鑑識確認，相關單位也將針對電力配置與安全管理進行調查。至於實際財物損失金額，目前仍在統計中，尚未對外公布。另外根據《曼谷商業新聞網（Bangkok Biznews）》補充報導，火源來自市集內一間服飾店，由於該區建築多為鐵皮屋頂，加上使用大量易燃材料，導致火勢在短時間內迅速蔓延，增加滅火難度，也使周邊攤商蒙受波及。這場突如其來的火警，再度引發外界對恰圖恰市集老舊設施與消防安全的關注。身為曼谷最熱門的觀光市集之一，後續是否強化電力檢修與防火措施，避免類似事件重演，恐將成為當局與攤商無法迴避的課題。