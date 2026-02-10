我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫燕姿香港演唱會座位圖。（圖／寬魚／Make Music提供）

華語樂壇天后孫燕姿睽違12年重返香港開唱。由寬魚國際主辦的「保誠保險呈獻孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」，將於3月13日、15日登上香港啟德主場館。天后魅力無法擋，日前開放的信用卡優先購與官方套票均火速秒殺，主辦單位宣布，僅存的搶票機會將於2月11日上午11點，全面公開發售。主辦單位為了助攻粉絲，特別整理粉絲分享的搶票攻略，指出啟德主場館設計特殊，視野極佳，坐在山頂也能看清楚孫燕姿，呼籲大家不用糾結座位區域，有票直接衝。孫燕姿將在新春過後首站來到香港，以音樂與歌迷迎接新的一年。強大的號召力讓建行（亞洲）信用卡於2月4日至6日的獨家優先購票，以及Trip.com Group於2月 9日推出的官方套票，在開賣當下即被搶購一空。向隅的樂迷明（11）日務必設好鬧鐘，從上午11點起，門票將於快達票HKT平台全面啟動公開發售，這將是最後入場朝聖的機會。此次主辦方寬魚國際特別選定2025年落成啟用的啟德主場館，這也是目前香港最新、最大的表演場地，可容納5萬人，自宣布開唱以來，場館話題不斷，有熟悉場地的粉絲大方分享搶票心法，雖然場館容納人數多，但因佔地面積較小、座位設計較陡，因此肉眼距離非常近，即便是買到傳說中的「山頂位」，也能清楚看見舞台與孫燕姿。粉絲建議搶票時不用糾結位子，先求有票進場最重要。孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會自2025年4月於新加坡揭幕，巡迴北京鳥巢、高雄巨蛋，至今舉辦18場，累計吸引超過50萬人次朝聖。演唱會以跨越時代的金曲串連青春記憶，傳遞「即使生活偶有顛簸，日落以後仍能勇敢追尋幸福」的溫暖力量。