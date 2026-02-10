我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國2月8日大選才剛落幕，改革派人民黨（People's Party）仍處於整理挫敗戰果的階段，隔日即遭國家反貪委員會（NACC）拋出「司法震撼彈」。44名聯名推動修改「冒犯君主法」的前進黨議員，被裁定嚴重違反道德標準，案件預計30天內送交最高法院。最重可能面臨終身禁政與喪失投票權的處分，讓改革選票再度撞上制度高牆。泰國國家反貪委員會指出，這44名成員在聯名簽署刑法第112條修法草案時，涉及違反憲法與公職人員倫理規範，構成「嚴重違反道德準則」。這批成員目前大多已轉入人民黨，使這個被視為前進黨精神繼承者的新政黨，在選舉失利後隨即面臨第二波法律高壓。最新消息顯示，涉案名單中包含10名剛在二月大選中當選的人民黨議員，涵蓋黨魁納塔蓬（Natthaphong Ruengpanyawut）、不分區核心希里甘雅（Sirikanya Tansakun）及改革派戰將倫西瑪（Rangsiman Rome）。本次大選中，看守總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）領導的泰自豪黨（Bhumjaithai）意外逆轉成為最大贏家，人民黨則從民調首位退居席次第二，現又面臨中堅力量可能遭司法「清空」的風險。反貪委員會秘書長蘇拉邦（Surapong Intharathaworn）在聲明中表示，當年由皮塔（Pita Limjaroenrat）領軍的議員團試圖透過修法削弱對王室的保護，此行為被認定未能恪守以國王為國家元首的民主制度，且違背維護國家安全與君主立憲體制的義務。聲明強調，該修法內容對國家具備潛在的嚴重傷害，因而構成嚴重倫理違規。這場風波源於2021年前進黨遞交的一系列司法改革法案。該草案尋求調整「冒犯君主法」以減少法律遭濫用的空間，卻引發保守派強烈反彈。2024年，憲法法院裁定此舉為「濫用權利」且意圖破壞體制，隨後下令解散前進黨，並埋下今日反貪調查的伏筆。反貪委員會強調，儘管議員具備提案權，但在眾議院秘書處發出警告後仍執意送案，必須為其政治行為負起法律責任。面對裁決，納塔蓬重申推動修法旨在使泰國刑法符合國際人權標準，絕非顛覆政體。人民黨成員亦質疑選後立即發布裁決具備「司法介入政治」的動機。人權團體早已警告，當局頻繁透過冒犯君主罪壓制異議，此次行動將進一步加深在野陣營對體制公信力的疑慮。依照程序，最高法院若受理此案，在職的人民黨議員將面臨暫時停職。一旦定罪，涉案者將遭終身禁止擔任公職，並喪失十年投票權。這對人民黨而言，意味著國會戰鬥主力可能遭集體抽離，泰國國會勢力板塊將面臨劇烈震盪。此次爭議核心仍是高度敏感的刑法第112條。根據統計，泰國近年逾270人因此法遭起訴，被告常面臨長期羈押風險。當前連在國會提出修法構想的議員都可能遭逐出政壇，使「冒犯君主法」成為檢視泰國民主現代化的一面照妖鏡。這起案件的走向，不僅關乎人民黨的存亡，更是未來泰國民主路線與言論邊界的關鍵風向標。