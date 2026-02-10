我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧日前拋出「六大福利政見」，包含長者假牙補助、營養午餐免費等政策等，卻引起藍白質疑財源問題。對此，蘇巧慧今（10）日受訪強調，所有政見都是比對中央、地方政策，接著考量地方財政後，負責任的提出。蘇巧慧上午赴林口市場掃街，針對六大福利政見，藍白質疑財源一事，蘇巧慧受訪時表示，「我覺得這件事情很簡單，就是選『做得到』的人，選『蘇巧慧」」。蘇巧慧說，她的六大福利政見，都是比對中央和地方的政策，也在考量地方財政之後，才非常負責任地提出來。她說，這些政見，未來只要是蘇巧慧當選，都會一一來執行，「我們是很認真地向新北市報告未來的願景，希望大家能夠認同，並且給我們支持」。至於新北市議員登記初選狀況，蘇巧慧說，黨部之後會跟大家報告，有哪一區是需要進行初選的，哪些區域是要同額競選，大家的競爭比較沒有那麼激烈。蘇巧慧提到，登記完成以後，需要初選的地方，會盡量地讓大家都有表現的機會，讓市民可以看到真正值得信賴、值得相信的候選人，「我想最後新北隊一定會推舉出最強的人選」。對於立委高金素梅辦公室傳出被到檢調搜索一事，蘇巧慧則說， 現在的資訊都還不明確，「我們就是靜待司法單位的調查結果」。