民族主義牌成功翻盤，泰國看守總理阿努廷帶領泰自豪黨在國會大選中上演大逆轉。該黨意外奪下約193席躍升為第一大黨，阿努廷有望成為二十年來首位成功連任的民選總理。從2022年主導大麻除罪化的「大麻推手」，轉身成為具備強硬邊境立場的保守派強人，此結果顯示泰國政治正朝向「求穩勝過求變」的軸線擺動。這場大勝對泰自豪黨（Bhumjaithai）而言既是實力的展現，也充滿驚奇。2023年大選時該黨僅位居第三；2026年2月8日這一戰，其開票結果最終以193席大幅領先，使原本民調領先的改革派人民黨（People's Party）退居110多席，而為泰黨（Pheu Thai）則下滑至70多席。選後輿論普遍認為，選民在經濟停滯與政治疲勞的雙重壓力下，傾向選擇「保守穩定」的路線。開票當晚，泰自豪黨總部氣氛沸騰。阿努廷（Anutin Charnvirakul）隨性地席地而坐、緊盯開票進度，並於受訪時強調，民族主義是泰自豪黨員的共同信念。這番談話與其選戰期間強調「捍衛主權、守住邊界」的訴求精準呼應，將這場勝利定義為全體支持者的共同成果。從戰略角度分析，阿努廷選擇了一張極具張力的國安牌。過去一年泰柬邊境兩度爆發衝突，阿努廷順勢鎖定「強硬對外」、「加強軍備」與「邊境築牆」等主張，將外部威脅與選戰節奏緊密連結。他甚至以強烈措辭回應外界挑釁，此舉雖引發國際關注，卻成功凝聚了部分選民對「鐵腕政府」的期待。現年59歲的阿努廷（中文名陳錫堯），出身曼谷顯赫的華裔政商家族。其父陳景鎮創辦了泰國基建巨頭「正大工程建設」（Sino-Thai），並曾出任內政部長。阿努廷自美國霍夫斯特拉大學取得工程學位，隨後於泰國法政大學攻讀企管碩士，30歲出頭即進入家族企業高層，隨後正式跨入政壇。在選民眼中，阿努廷具備既豪門又接地氣的矛盾特質。他常以「Nu」（老鼠）的暱稱自居，並在社群媒體分享穿著Ｔ恤吃街頭小吃、下廚炒菜或演奏樂器的親民畫面。同時身為業餘機師的他，曾自購飛機協助運送器官等公益任務，這些故事為他增添了「實幹派」的公眾印象。政治路線上，阿努廷展現出務實且具高度可塑性的中右翼風格。他早年加入泰愛泰黨（Thai Rak Thai Party），歷任商務部與衛生部副部長，後隨家族接手泰自豪黨領導權。自2012年起，他帶領該黨在不同陣營間彈性穿梭，被外媒視為善於在各方勢力中平衡利益的交易型政治家。他在國際版面上最顯著的標籤莫過於2022年推動大麻除罪化，使泰國成為亞洲首個開放國家，獲得「大麻總理」之稱。面對近期社會對公共健康的疑慮，阿努廷迅速調整策略，轉向支持「醫療化框架」與「持證管制」，成功收攏保守派選民的擔憂，並同時保留產業的經濟利益。本次選舉結果標示著泰國政治板塊的重新排列。泰自豪黨確立最大黨地位後，仍需透過談判達成251席的組閣門檻。人民黨雖在都市選區仍具吸引力，卻因觸及敏感的「冒犯君主罪」而面臨司法調查壓力，改革派前景蒙上陰影。昔日大黨為泰黨則在維持改革形象與選後聯合政府的博弈中陷入身份危機。經濟層面，新政府面臨成長疲軟、家庭負債居高不下及製造業競爭力下滑等嚴峻挑戰。選後泰股上漲反映了市場對政局暫時穩定的信心，但長期仍需視結構性改革的推動程度而定。此外，同時通過的「啟動制憲公投」亦是考驗，新政府需在民意對改革的期待與體制穩定間尋求平衡。從「大麻推手」轉變為「民族主義保守派總理」，阿努廷的軌跡反映了泰國政治如何在軍方、王室、民意與商界之間尋找平衡。他目前掌握選舉的正當性，正站在一個難度更高的十字路口，既要履行強硬國安的承諾，又需在國際投資信心面前維持務實作風。若能順利領導聯合政府撐過任期，阿努廷將有望打破民選總理難以做滿的歷史慣例。