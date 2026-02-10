我是廣告 請繼續往下閱讀

2月8日泰國大選呈現出複雜的民意趨向。泰自豪黨（Bhumjaithai）在國會奪下194 席，較2023年增加百餘席，在三方激戰中確立了第一大黨地位。同日舉行的公投中，約六成選民同意啟動新憲法程序，試圖翻過2017年軍方憲法的舊頁。然而投票率由上屆的75%下滑至約65%反映出社會在經濟停滯與邊境衝突夾擊下，最終將國會主導權交予主打國安與穩定的阿努廷陣營。此次大選結果改寫了2023年由前進黨掀起的翻轉預期。泰自豪黨囊括194席，展現了強大的政黨動員力；接棒前進黨改革旗幟的人民黨（People's Party）則獲116席，表現遠低於選前民調預期。傳統大黨為泰黨（Pheu Thai Party）僅剩76席，多處北部票倉失守。此外，勇敢道德黨（Klatham Party）靠單一選區取得50席異軍突起，民主黨（Democrat）則維持22席的低迷態勢。泰自豪黨從地方型政黨躍升為國家級選舉機器，核心關鍵在於成功操作民族主義情緒。選前數週，阿努廷（Anutin Charnvirakul）頻繁視察邊境並對柬埔寨發表強硬談話，其「捍衛國土」的強勢形象在媒體與社群平台廣泛傳播，成功將泰自豪黨塑造成守護主權的唯一選擇。這種國安敘事壓縮了人民黨的論述空間。人民黨主打軍隊改革與結構轉型，其減少軍事預算的訴求在邊境火線升高之際，被保守陣營詮釋為「削弱國防」的威脅，導致中間選民轉向支持穩定。此外，泰自豪黨結合企業經理人形象，推動觀光振興與基建投資，這種「顧安全也顧經濟」的組合吸引了商界目光，選後泰股上漲4%被視為市場的信心投票。人民黨的失利反映了策略誤判。儘管其在全國政黨票仍獲31席，證明改革路線具備穩固基礎，但在單一選區戰場卻因過度依賴中央品牌、低估地方派系影響力而失守。2025年為泰黨政府危機期間，人民黨選擇與泰自豪黨達成策略協議，支持阿努廷出任短期總理以換取修憲承諾。此舉雖有其戰略考量，卻讓阿努廷掌握了內政部等關鍵行政資源，為其在大選中攻入改革派地盤提供了墊腳石。為泰黨的挫敗則標示著「塔克辛（Thaksin Shinawatra）時代」的式微。其席次幾乎腰斬，連發源地清邁都全軍覆沒。關鍵的「叔叔效應」醜聞重創其形象，前總理貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）與柬埔寨高層的私人通話錄音遭外流，被包裝為「犧牲國防利益」的負面證據。即便為泰黨隨後改推學者背景的候選人，仍難以挽回選民對塔克辛家族長期主導政壇的疲倦感。在新興勢力中，塔瑪納（Thammanat Phromphao）領軍的勇敢道德黨靠吸納現任議員與地方網路取得50席，展現強大動員力，但其政黨票極低，顯示支持者多集中於個人派系而非理念認同。民主黨雖有艾比希（Abhisit Vejjajiva）回鍋領軍，並在政黨票中獲得12席代表選民對其「監督者」角色的期待，但在泰自豪黨強大的地方組織壓力下，難以在選區突圍。泰自豪黨雖獲得大勝，但仍未跨過251席的單獨執政門檻，選後勢必與其他政黨展開組閣談判。人民黨已明確表示將扮演強勢在野黨，持續在國會外推動結構性改革與新憲法議程。公投結果證明社會對制憲仍具高度期待，但大選結果則顯示在安全焦慮下，選民轉向保守治理。阿努廷能否在滿足安全想像的同時，回應民意對民主深化與經濟轉型的壓力，將決定這場「保守逆襲」是短暫回潮或泰國政局的新常態。