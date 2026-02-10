我是廣告 請繼續往下閱讀

今（10）日在夏洛特黃蜂主場Spectrum Center爆發的一場大規模衝突，讓黃蜂和底特律活塞兩隊其中的4名球員遭驅逐出場，成為2025-26賽季至今NBA美國職籃（National Basketball Association）場上最大的鬥毆事件。也意外在社群媒體上意外引發關於「門票CP值」的熱烈討論。有球迷在網路上透露，自己購買現場票價竟然只要8美元（約合新台幣252元），引起一群羨慕之聲，該則回覆也已破「5000讚」：「這絕對是這輩子花得最值得的8美元！」衝突發生在第三節剩下7分09秒時，活塞隊以70：62領先。黃蜂隊的迪亞巴特（Moussa Diabate）在禁區對活塞中鋒杜倫（Jalen Duren）強硬犯規，兩人隨即發生肢體衝突。就在裁判與教練團試圖平息首波紛爭時，戰火蔓延至中場區域，黃蜂隊布里吉斯（Miles Bridges）與活塞隊史都華（Isaiah Stewart）再度糾纏在一起，混亂場面波及大半個球場。最終，裁判將參與鬥毆的迪亞巴特、布里吉斯、杜倫以及史都華等4人全數驅逐出場。在此之前，杜倫已在20分鐘內攻下15分，他的離場也讓比賽陷入冗長的審核與延誤。雖然場上打得不可開交，但場邊觀眾的心情卻相當興奮。在Reddit討論區中，網友larryBirth貼出一則評論表示：「我只花了8美元買這場票，哈哈。」這則貼文瞬間獲得超過5000名網友點讚，不少人紛紛留言回應：「這簡直值回票價！」網友TryingToDoItGood則回覆：「兄弟，這絕對超過票價的價值了。」更有不少身處其他城市的球迷大吐苦水。多倫多暴龍的球迷網友bigraptorr無奈表示：「在多倫多最便宜的票要100美元，而且還是躲在柱子後面、視線受阻的站位，你們過得真好。」此外，湖人球迷網友3s2ng也盛讚：「這絕對是你這輩子花得最棒的8美元。」這場混亂也激發了球迷的創意，眾多網友針對這場比賽在夏洛特主場（暱稱為Hive，蜂巢）開打而大玩諧音哏。留言區出現了如「蜂巢大震盪（Rumble in the Bumble）」、「蜂巢壓力（DURESS IN THE NEST）」以及「蠟像館之擊（Whacks at the Wax）」等極具創意的稱呼。黃蜂和活塞下一次例行賽對決是在4月11日，而活塞目前高居東區第一，黃蜂則是東區第8，後者近期狀況不錯，只要繼續維持，兩隊說不定有機會在季後賽遭遇，也將引起話題。